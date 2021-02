“No entrar en pánico y mantener el norte”, las claves para el éxito gerencial

Desde muy joven, este ciudadano del mundo vio al sector hotelero como una posibilidad de crecimiento. Tanto es así que en 50 años de carrera profesional ha vivido en 9 países, los últimos 18 en Cartagena, que lo acogió y le brindado la oportunidad de ver crecer a su familia.

Agarwal comenzó su carrera a los 20 años en Alemania, como ayudante de mesero, sin saber una sola palabra del idioma. En cada uno de los países que ha estado, aprendió de la cultura caminando en las calles y viviendo en la cotidianidad de las ciudades, lo que le enseñó las costumbres e idioma de cada uno de sus lugares de residencia.

En 1971 llegó a Hilton en Alemania, cubriendo varios puestos dentro de la operación como: Recepción, Steward y Analista de Operación y fue creciendo dentro de la cadena.

“Siempre he sido un hombre ambicioso, tenía claro que trabajar duro, era el camino que me llevaría a ser el hombre que quería ser. Incluso me toco lavar miles de platos y fui superándome hasta llegar a ser Asistente de Alimentos y Bebidas, un cargo que me abriría la puerta a un nuevo destino”.

Kuwait fue todo un desafío, por razones profesionales y personales, pero después vinieron Curazao, Trinidad, Puerto Rico, Isla Margarita en Venezuela y Brasil.

Aunque ya había visitado el Hilton Cartagena en 1986, asumió el cargo de Gerente General en 2003. Desde su llegada, se planteó el reto de transformar el hotel, innovar y modernizarlo.

De su experiencia en Cartagena, una de las enseñanzas más grandes es que todas las personas que componen el equipo son iguales porque todos están alineados a trabajar por la gente.

“Soy persona de las personas, trabajo para las personas, manejo personas, vivo para las personas”.

Para el directivo, el 2021 será un año de mantenerse fuerte, de seguir creciendo a pesar de la situación causada por la pandemia.

“No entrar en pánico para no perder la visión a corto, mediano y largo plazo para no perder el rumbo y mantener el norte. La comunicación es clave, siempre mantener una comunicación transparente, permitirá en meses volver a estar como antes, o incluso mejor”.

A pesar de la incertidumbre con la que inició el año, es optimista. A la fecha, el Hotel no ha despedido ningún empleado durante la crisis de la pandemia. Para lograrlo, ha planteado diferentes estrategias para mantener el turismo activo con los protocolos de bioseguridad y la calidad del hotel en sus servicios de hospedaje, eventos y restaurantes.

Su sueño es terminar de conocer el mundo de la mano de su esposa, darse la oportunidad de viajar, vivir una experiencia de primera y llegar a destinos como Tokio, Sidney, Maldivas y Bora Bora para seguir ampliando su conocimiento cultural y ser un ciudadano del mundo, de las personas y para las personas.