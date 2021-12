Lo que más se regala: Juguetes, ropa y comida, los infaltables para navidad en los hogares colombianos

Con muchos sectores económicos que se siguen recuperando después de la pandemia y luego de varias jornadas de descuentos, Navidad y Año Nuevo se presentan como los últimos eventos del año en el que el comercio tendrá una nueva oportunidad para aumentar sus ventas.

Por esta razón Tiendeo, plataforma líder en promociones, descuentos y soluciones del sector retail, analiza el comportamiento y consumo de los colombianos para las celebraciones de fin de año, abordando varios aspectos que componen estas fiestas en la cultura colombiana: desde la comida hasta el vestuario.

Celebrando alrededor de la mesa

La cena es de los aspectos más esenciales para la celebración de Navidad y Año Nuevo, esta también incluye bebidas y acompañamientos a lo largo de la noche, por eso la infaltable natilla y los buñuelos han tenido un aumento en las compras del 220% en este mes de diciembre. A raíz de la cultura latinoamericana la proteína animal se ha convertido en la protagonista. En fechas anteriores los colombianos ya habían mostrado interés por la cena navideña, haciendo que las búsquedas de pavo tuvieran un aumento, en esta ocasión no solo el pavo figura entre los favoritos para la cena con un 117%, sino también otras carnes como pollo han visto un crecimiento del 196% y cerdo 68%.

Para la guarnición han sido el arroz con un aumento del 60%, la harina 286% y el queso con un 30% los alimentos en los que más se piensa para complementar la comida. Adicionalmente, y con el temor de un desabastecimiento de licor, los colombianos se equipan desde ya, por esto en los últimos 15 días la demanda de licores ha incrementado un 135%, siendo el whisky y el ron con un 55% y 50% respectivamente, quienes han brillado en las búsquedas.

Juguetes y tecnologia, regalos que no pasan de moda

En los hogares, pasada la medianoche y con todos reunidos alrededor de un ambiente familiar, llega el momento de la tradicional apertura de regalos en la que, si bien los niños son los protagonistas, no se deja a nadie por fuera con algún tipo de detalle grande o pequeño. Y a pocos días de navidad, la búsqueda de juguetes ha tenido un repunte significativo; en el que elementos como juegos de mesa han visto un aumento del 180%, juguetes 512% (en los que se destacan dinosaurios, carros, casitas y cajas registradoras), muñecas 434%, bicicletas, 411%, triciclos 127% y patines 228%.

Adicionalmente y como una opción que siempre va a encantar a grandes y chicos, la tecnología se han convertido en una excelente opción de regalo, así lo demuestran los recientes aumentos en las búsquedas de artículos como celulares con un incremento del 398%, Consolas y videojuegos 156%, tablets 271% y drones 210%.

Lista la pinta y el viaje para fin de año

La época navideña para muchos se traduce en un momento de descanso y esparcimiento, por lo que un gran número de personas aprovechan para viajar y desconectarse de la cotidianidad y con el sector turismo en su mejor momento de los últimos dos años no es de sorprender que artículos de viaje tengan un crecimiento en las búsquedas del 138% con respecto al 2020. Productos que se destacan en esta categoría son las maletas en un 342%, trajes de baño con un 150%, juego de toallas 141%, bloqueador 132% y sandalias 115%, haciendo de tierra caliente el infaltable de los colombianos para vacacionar.

Es un hábito para muchos que en fechas como navidad y fin de año sea importante tener ‘la pinta’, un conjunto de ropa, zapatos y accesorios para recibir estas festividades con la mejor imagen. Por eso entre prendas y complementos, los más buscados por los colombianos para armar el outfit son vestidos en un 416%, zapatos 399%, pantalones 130% y chaquetas 125%.

Es importante resaltar que, los expertos del sector han lanzado un mensaje de tranquilidad y confirman que no habrá desabastecimiento de artículos como juguetes para esta navidad, sin embargo no es conveniente dejar las compras para último momento, sobre todo si los artículos que están buscando están entre los más populares de esta temporada. ¿Ya tienes tu navidad planeada? ¡Que no se te haga tarde!