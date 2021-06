La solución que democratiza el acceso a la tecnología

La visión de Representaciones Continental, REPCO, los lleva a buscar a diario el desarrollo de canales, por eso están en constante investigación de tendencias comerciales B2B y B2C. Los retos en movilidad, la poca disponibilidad de tiempo de los clientes, el buen comportamiento de la penetración a internet y el crecimiento exponencial de los dispositivos móviles fueron una serie de oportunidades que evidenciaron y aprovecharon en los últimos 10 años, llegando a crear una dependencia especializada en tecnología en 2020, llamada REPCOTECH.

La pandemia ayudó a acelerar algunas acciones, pero desde antes ya REPCO había iniciado su camino hacia ser fuertes en ecommerce B2C con la creación del «Correo de la noche» en 2010. Desde allí los clientes podían tomar pedidos por medio de la página web, el chat y el teléfono, con una promesa de entrega en 45 minutos.

Sin embargo el foco de la compañia siempre ha sido el comercio B2B, así que decidieron implementar herramientas más enfocadas a la distribución asociadas a Geomarketing donde se pueden hacer estrategias hipersegmentadas integradas con los dispositivos de la fuerza de ventas desde 2010.

Luego, en 2016, implementaron el ChatBot en la línea institucional de WhatsApp para la toma de pedidos. En 2018 migraron a una plataforma especializada y nativa en los dispositivos móviles de los clientes mediante la APP REPCO, que se convirtió en un canal nuevo donde los clientes pueden acceder al portafolio y hacer sus pedidos de manera rápida e independiente sin importar la hora y tener acceso a promociones y beneficios especiales.

La pandemia les ha permitido tener crecimientos a 3 dígitos en el volumen de ventas en este canal nuevo y fortalecer el trabajo con las principales plataformas de ecommerce. Esto aceleró el proyecto bajo el cual desde REPCOTECH se busca democratizar el acceso de los clientes a las aplicaciones de alto nivel, sin necesidad de hacer grandes inversiones y con todo el acompañamiento necesario para llevarla a los consumidores finales. Este producto lo bautizaron MULTIAPP, una aplicación que le permite a las pyme tener su propia App de ventas.

Más clientes beneficiados

El crecimiento de la aplicación REPCO este año ha sido del doble en clientes impactados y cantidad de pedidos realizados versus 2020 y han vendido más de 500.000 unidades. Con la plataforma MULTIAPP han logrado que los clientes tengan su propia APP y así conquistar nuevos consumidores, ampliar coberturas y horarios de recepción de pedidos. Los clientes han multiplicado por tres su ticket promedio y han aumentado el peso de ventas por el canal de domicilio pasando de 1% a 3% del total de sus ventas.

A mediano plazo, la compañía espera tener mas de 2.000 negocios vinculados a MULTIAPP y que en promedio cada MULTIAPP tenga otros 1.000

usuarios, de tal forma que lleguen a 2 millones de consumidores finales.

El objetivo de REPCOTECH con su producto MULTIAPP es poder democratizar el acceso de todo tipo de empresas a el canal de ventas de las aplicaciones en dispositivos móviles, que las empresas y negocios de todos los tamaños puedan empezar a competir en este tipo de canal de ventas.

La unidad de negocios REPCOTECH surge por esa necesidad de estar a la vanguardia en temas tecnológicos no solo de la operación de distribución sino en el servicio y calidad de atención al cliente. Sin embargo se evidenció la oportunidad de tener plataformas y soluciones al alcance de todos los negocios sin importar su tamaño.

“La evolución digital que vivimos puede generar un brecha entre las empresas que tienen los recursos para implementarlas y las que no. Todos debemos pensar en cómo apoyar a estas empresas que no tienen este acceso para que no pierdan competitividad y salgan de la industria. Esto lo tiene claro REPCOTECH y por esto estamos pensando en soluciones tecnológicas que estén al alcance de todos”, concluye Felipe Ruiz, Gerente General de Representaciones Continental.