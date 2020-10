Grupos empresariales familiares, gerentes y Juntas Directivas a prueba de crisis

Por: Raúl Serebrenik

Aunque normalmente las grandes empresas son las que tienen mayor músculo para resistir los embates de las crisis, en ocasiones, la flexibilidad con la que cuentan algunas de las más pequeñas les permite hacer ajustes a tiempo para evitar un efecto negativo en sus estados financieros. Por lo anterior, además de las estrategias que puedan aplicar los gobiernos en coordinación con los gremios para mitigar los efectos de la actual pandemia, éstos deben impulsar el mercado interno y al mismo tiempo tomar medidas de carácter práctico al interior de las empresas que garanticen un desempeño eficiente.

Los empresarios, los gerentes y miembros de Juntas Directivas, deben combinar acciones como la planificación, la reducción de costos, la innovación, la optimización de inventarios, la búsqueda de mayor productividad, la identificación de otros mercados y productos mejorados o alternos. Las empresas definitivamente deberían ser más productivas y fijar diferenciales estratégicos sostenibles, que les permitan competir.

Antes de la reciente pandemia se hablaba de un enfriamiento de la economía mundial, y qué decir ahora. Esta es una situación que a los empresarios no los puede tomar por sorpresa, y que de alguna manera pone a prueba la templanza con la que los gerentes están manejando sus negocios. Desde este planteamiento, es importante que se contemplen todos los escenarios y que se cuente con la mayor cantidad de información posible.

En cuanto a la reducción de costos, el análisis debe incluir todos y cada uno de los procesos de la compañía, pues el objetivo es identificar puntualmente dónde se generan los gastos y costos que puedan ser susceptibles de recorte. De hecho, para la mayoría de las empresas en los últimos meses, la estrategia ha sido el recorte de los gastos suntuarios.

En las empresas de carácter familiar, el recorte de empleados es una de las medidas que se trata de evitar, principalmente, debido a las sensibilidades que esto genera. Hay que entender que, si hay una contracción de la economía tan fuerte, uno de los efectos es que aumenta la tasa de desempleo como lo estamos viendo en estos momentos de alta incertidumbre.

Basados en estudios e investigaciones sobre familias empresarias longevas y dinásticas, la Familia es un factor que juega a favor, en especial debido a la alta flexibilidad que existe en estas para adaptarse a los cambios que suscitan los entornos. Como alternativas para este momento y para otras crisis por venir, se recomienda planear y construir varios escenarios a partir de una vasta información, controlar los costos, maximizar eficiencias operativas y buscar nuevos mercados; esto sin descontar la posibilidad de replantear totalmente el modelo de negocio.

Hoy en día a una gran cantidad de negocios familiares les resulta más económico entrar en ley de insolvencia, quiebra o reestructuración, que capitalizar sus empresas para continuar y esto puede ser muy abrumador para la economía. Hay sectores de la misma que han bajado su actividad sustancialmente; muchos padecen severamente o desaparecerán. No cabe duda de que algunos tendrán que reinventarse y probablemente lo harán de una manera más eficiente, aprendiendo de las lecciones que ha dejado esta realidad y otras realidades que se imponen en el mundo.

Es innegable que, en la consolidación de ciertos sectores de la economía, algunos se desarrollarán a nivel local y otros trascendiendo fronteras a nivel regional. Una buena actividad en la parte de fusiones y adquisiciones que harán más viable la recuperación, y aquellos que ya están acostumbrados a manejar las crisis, como las familias empresarias longevas, podrán sacar gran provecho de las oportunidades que una situación como esta presenta al mercado en general.

Los gerentes de negocios familiares, así como los empresarios familiares y sus generaciones futuras, deben recordar que no es la más grande ni la más inteligente de las especies la que logra sobrevivir, sino la que mejor se adapta, y este proceso de adaptación no es suficiente si no se hace con una agilidad igual o mayor a la de su competencia.

