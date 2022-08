Estas nueve frases en inglés que le facilitarán la vida en sus próximos viajes al extranjero si no es bilingüe

Publicado: agosto 2, 2022, 10:04 pm

El inglés continúa siendo el idioma más utilizado a nivel mundial al momento de viajar a otros países y aunque en el hemisferio se hablan actualmente más de 6.000 lenguas, solo con el inglés una persona puede comunicarse con más de 1.400 millones de individuos, de aquí su relevancia e importancia en tiempos en los que, por temas de turismo, laborales, de negocios y estudio, si o si, hay que ser bilingües.

En cifras, según un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se estima que más de 300 millones de personas actualmente hablan inglés como primera lengua y que más de 400 millones lo dominan 100% como segundo idioma. Además, de acuerdo con Statista, a pesar de la crisis del Covid-19, en los últimos dos años se reportaron más de 86 millones de pasajeros latinoamericanos que viajaron a Estados Unidos o de ese país a alguna nación de América Latina, al menos el 20 por ciento con nacionalidad colombiana.

Al revisar el nivel de inglés en Colombia, el país, como dato preocupante, está entre las naciones con peor desempeño en este idioma, de acuerdo con el reciente informe EF English Proficiency Index (EPI), de la firma Education First, el cual midió su conocimiento en 100 países cuya lengua nativa es otra y analizó los resultados de 2,2 millones de pruebas que evaluaron las habilidades de lectura y comprensión auditiva en este idioma. Estos resultados además concuerdan con el mal desempeño de los estudiantes colombianos en el componente de idiomas de las Pruebas Pisa, de la OCDE, según el cual somos también es el tercer país con peores calificaciones de los 65 Estados de la organización, solo por delante de Corea del Sur y México.

En este contexto, si usted no hace parte de los cerca de 2 millones de colombianos que, según el Ministerio de Educación Nacional y el Dane, dominan el inglés como segunda lengua, pero piensa viajar próximamente a aprovechar la temporada de verano de Estados Unidos y Europa, entre otros destinos, tenga en cuenta estas 9 frases que revela la EdTech Slang, plataforma digital que ofrece cursos de enseñanza en inglés profesional especializado, para que no se quede varado, pueda defenderse y pedir ayuda en situaciones como, por ejemplo, ubicar un lugar desconocido, contestar preguntas en migración o comunicarse en los aeropuertos con el propósito de encontrar su vuelo y no quedarse del avión.

¿De vacaciones en un país angloparlante y no sabe inglés? Esto le interesa

El inglés es un idioma que puede abrir tus puertas para llegar a cualquier parte del mundo, por lo que tener un buen manejo del mismo permitirá que experiencias como el salir de viaje y conocer nuevos lugares sean cada vez más memorables. Estás frases en más de una situación le salvarán, literalmente, el día.

1. ¿Could you please give me directions to the hotel? “¿Podría por favor ayudarme a encontrar el hotel”

2. Here is my Passport “Aquí está mi pasaporte”

3. ¿Could you tell me my flight gate number? “¿Podría decirme cuál es la puerta de embarque para mi vuelo?”

4. On time (“A tiempo”), Delayed (“Retrasado”), Cancelled (“Cancelado”)

5. Excuse me, ¿do you have any vegetarian options? “(Disculpe, ¿tiene alguna opción vegetariana?”

6. I would like to order room service “Me gustaría pedir servicio a la habitación”

7. ¿Do you have a twin room available? “¿Tiene una habitación con dos camas disponible?”

8. ¿Could you please call a taxi for me? “¿Podría, por favor, pedirme un taxi?”

9. Excuse me, ¿could you please take a photo of us? Disculpe, ¿podría por favor tomarnos una foto?