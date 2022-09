«Empresas sostenibles, consolidadas, pero sin precarización»: Ministra del Trabajo habla de la reforma laboral

Publicado: septiembre 6, 2022, 8:45 pm

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, quien estuvo este martes en la Comisión Séptima de Cámara para exponer el presupuesto de la entidad para 2023, se refirió nuevamente, a la reforma laboral, la cual estará el lista el próximo año.

“Ya estamos en proceso de construcción a través de lo que hemos llamado el diálogo social y la Comisión de Concertación Laboral, en donde nuestro reto es cómo articulamos estos dos espacios que permitan reflejar el pensamiento del país”.

A lo que dijo con claridad: “Hay un punto de base, se recupera el día, el día es el día y la noche es la noche”.

“Como lo he conversado con todos, como los sindicatos, Acopi y la Andi, para disponernos porque este país cambió y hay que modificar el ´chip´. Colombia no aguanta seguir como está, adicionalmente, las sentencias de la Corte nos dicen que una de las formas más perversas que tiene la contratación del sistema de los contratos temporales que de una u otra manera no recogen lo que es la seguridad social”, manifestó.