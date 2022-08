Emprendimientos con enfoque en economía circular como respuesta a los mercados del futuro

Publicado: agosto 22, 2022, 3:16 pm

Conscientes de la necesidad de responder al desarrollo social y la construcción de una mejor calidad de vida en economías emergentes actuales, entidades de Gobierno, instituciones educativas, organizaciones sociales y el mismo sector productivo, han manifestado que el emprendimiento, resulta ser una de las alternativas para progresar en las ofertas laborales, generar mayores oportunidades para los jóvenes del país, mejorar salarios y pulir de alguna manera, la calidad de los empleos.

De acuerdo con Osmar Yesid Alba Cortes, Economista, Publicista y docente del programa de Mercadeo y Publicidad de Areandina, se hace más necesaria la creación de empresas que soporten propuestas de valor en innovación, creatividad, disrupción y aprovechamiento de las oportunidades. “Para asegurar el éxito en los emprendimientos, las señales del mercado son el principal punto de partida. Saber cuáles son las demandas del mercado resulta, imprescindible, por lo que, al revisar las tendencias de consumo, aparecen términos como consumo responsable, mercados verdes, producción limpia, sostenibilidad o sustentabilidad, que dejan de manifiesto la necesidad de plantear el emprendimiento bajo estos horizontes”.

Las tendencias actuales del mercado apuntan a un radical cambio de enfoque que se soporte en modelos de economía circular y no lineal, toda vez que las evidencias de los efectos del modelo tradicional han venido trazando un camino poco esperanzador, lo que, para el experto Alba, desde la Revolución Industrial, la especie humana ha venido experimentando enormes cambios en su estilo de vida que, a juicio de la mayoría, han sido para mejorar.

“Este bienestar está cada vez más soportado en el consumismo, ha puesto en entredicho el bienestar del que se goza en la era actual, al demostrarle a la especie humana que los recursos naturales, no son infinitos y que, de mantenerse el modelo lineal de producción en el que se basa gran parte de las comodidades de la vida moderna, se acabará necesariamente en la extinción”, explica el docente Alba.

El académico Alba es enfático al señalar que, “cada vez aparecen más informes científicos difundidos por entidades internacionales, universidades, asociaciones científicas y grupos ambientalistas que hablan de hechos alarmantes como el aumento persistente en las emisiones de Co2, el incremento de la temperatura global, desaparición de glaciares y el derretimiento de los polos con graves consecuencias como el aumento del nivel del mar a ritmos de un milímetro al año”.

Según el profesor de Economía, Gregory Mankiw, la búsqueda del bienestar humano es responsabilidad de cada persona y éste, se consigue teniendo una mayor capacidad de producir bienes y servicios, lo que para el profesor Alba, el bienestar debe buscarse a partir de procesos que no atenten contra el balance natural del planeta. “Asumir la carga de transformar el modelo de economía lineal para las empresas ya consolidadas en el mercado, significa un lento y paulatino esfuerzo que va desde el desaprender los paradigmas arraigados tiempo atrás y, posiblemente hacer fuertes inversiones para transformar la tecnología en la que se soporte su aparato productivo”.

Para el economista Alba, se abre una gran oportunidad para los emprendimientos que, de momento, no han ido más allá de la gestación de ideas de negocio y para aquellos que tienen avances en el mercado, pero que, por su condición de empresas nuevas, aún no han caído en esquemas rígidos y complejos en procesos administrativos ni productivos. “Se espera que los nuevos emprendimientos aprovechen la exigencia de los consumidores modernos que piden producción limpia, productos no dañinos para el ser humano ni la naturaleza, bienes más duraderos y que permitan reducir el hiperconsumo y, un mayor cuidado y protección de la naturaleza. Los emprendedores que sepan capitalizar esta coyuntura, estarán en la ruta de proponer empresas más sintonizadas con modelos de economía circular, haciéndose así más coherentes con el mercado y sus tendencias”.