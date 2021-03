El ‘streaming’ crece más rápido que el cine y dejó de ser un servicio elitista

Sin duda la industria más ganadora y que se robó las miradas durante la pandemia, fue la del streaming de video. Según un estudio de la firma Sherlock Communications, realizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, 92 % de los latinoamericanos tiene al menos una suscripción a uno de estos servicios hasta 2019, y siete de cada 10 agregó un servicio más durante 2020.

En Colombia por lo menos 20% de los encuestados está suscrito a dos plataformas.

Durante el confinamiento con las opciones de entretenimiento limitadas como el cine, el teatro o las fiestas, ver contenidos en casa se volvió la opción más viable casi que no por opción sino por obligación. Los usuarios ya quieren ver todo a la carta, elegir qué van a ver, a qué hora, por cuántas horas y desde qué dispositivo.

En Colombia, 43% de los encuestados consideró el streaming como una opción de entretenimiento durante los meses de confinamiento.

La consultora Digital TV Research estima que para 2025 habrá más de 100 millones de usuarios de plataformas de streaming en Latinoamérica.

El cierre de las salas de cine además aceleró otro gran cambio que ya se estaba viendo en la última década. Se trata de que se están acortando o están desapareciendo los tiempos entre las ventanas de exhibición. Las ventanas de exhibición son el sistema con el que la industria del entretenimiento con origen en Hollywood ha seguido unos ciclos con cada estreno para sacarles la mayor rentabilidad posible.

En el esquema tradicional antes del auge de internet y el streaming, cada ventana tenía por lo menos tres meses de diferencia. Eso significa que primero una película se estrenaba siempre en las salas de cine que eran la primera ventana, luego pasaba a las pantallas de los aviones, luego a la venta de DVD, luego el alquiler, luego los canales premium de TV, luego los sistemas de televisión por suscripción y por último la TV abierta.

Pero el streaming revolcó todo ese sistema y ahora es común que películas se lancen primero en TV o al mismo tiempo en un canal premium y en una plataforma de streaming, por ejemplo.

Contenido exclusivo

La aparición de contenido exclusivo en streaming en 2011 con el estreno de House of Card de Netflix, volcó toda esa lógica. Estos contenidos exclusivos son lo que además hoy hacen que los usuarios no puedan conformarse con un solo servicio sino que necesitan varios, pues en Netflix estará Stranger Things pero no los títulos de Disney o los de Amazon, y allí empieza entonces la verdadera guerra del streaming.

Esto inició cuando el visionario Reed Hastings, fundador de Netflix, visualizó desde que lanzó su servicio de streaming en Estados Unidos, que su catálogo no podía depender únicamente del contenido de terceros, que además eran las grandes productoras y estudios de Hollywood porque en cualquier momento dejaban de distribuir o montaría su propio servicio de streaming y él tenía que estar preparado con su contenido propio. Así es como hoy Netflix tiene una identidad propia y si bien continúa con títulos de terceros no solo de Hollywood sino de todo el mundo, son sus shows propios los que hacen que los usuarios sigan pagando la suscripción mes a mes.

Cambios de la pandemia

El estudio Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024 de la consultora PricewaterhouseCoopers, PwC, concluye que la pandemia trajo una serie de cambios en la industria del entretenimiento que no se esperaban hasta dentro de varios años.

Por ejemplo, el entretenimiento se volvió rápidamente más personal y virtual y dejó de ser familiar y offline.

En 2020 se proyectó la mayor caída de este sector en 21 años, es decir 120.000 millones de dólares,menos producidos por la industria. Pero en los próximos años vendrá una etapa de crecimiento pues justamente la pandemia dejó ver que el entretenimiento es parte fundamental de la vida cotidiana, ya no es solo un lujo ocioso de unos cuantos.

Los sectores con mayores caídas por la pandemia fueron los eventos en vivo, los conciertos, el cine y los medios impresos, a la vez que el streaming fue el renglón más beneficiado por tenerla suerte de poder disfrutar en casa.

Desde los confinamientos, el streaming empezará a generar más ingresos que el cine y duplicará el tamaño e ingreso de taquilla en 2024.

Consumo en smartphones

Por supuesto desde 2019 los teléfonos inteligentes consumen más datos que las conexiones fijas de hogar y la tendenci e mantendrá en aumento, pues cada vez son más quienes ven videos en streaming desde el móvil en cualquier lugar, en el carro, en el bus, caminando, en lo viajes, en el restaurante ya no solo en casa como ocurría con la televisión lineal.

Así que el consumo de datos se duplicará de 1.900 billones de megabytes en 2019 a 4.900 billones de MB en 2024.

Se estima que el mercado del streaming pase de mover 46.400 millones de dólares en 2019 a 86.800 millones de dólares en 2024.

El lanzamiento del servicio Disney+ a finales de 2019, no pudo haber llegado en un momento más oportuno. Inicialmente se esperaban 60 millones de suscriptores en 2024, pero esa cifra se superó en agosto de 2020, antes de llegar a Latinoamérica. De hecho, hace poco reportó 100 millones de usuarios.

El cine sin duda es el más afectado pues los estrenos siguen atrasados y las salas de cine siguen cerradas o a media marcha en todo el mundo. Lo peor es que no se ve una recuperación pronta y se prevé que en 2024 incluso las cifras estén por debajo de 209.

Llega Starz a Colombia

La Vicepresidenta Ejecutiva de Canales Digitales Internacionales del canal STARZ y el streaming Starzplay, Superna Kalle, dice que la clave para competir con éxito en el mercado del streaming, en su caso es asociarse con los servicios más grandes, en lugar de competir con ellos, ya que necesitan opciones variadas para todos los segmentos.

Dentro del contenido que ofrecen están series aclamadas por la crítica como «The Act», «The Spanish Princess», «Normal People» y «Power».

La tarifa de Starplay es de 15.900 pesos mensuales y esperan competir en el segmento premium con contenido exclusivo.

“La apuesta diferencial de Starzplay es que los contenidos están orientados a los adultos que aman el drama vanguardista que se inclina hacia temas de sexo, suspenso, crimen y drogas. Lo hacemos muy bien y lo traemos de todo el mundo”, asegura Kalle.

Las series Starz Original están disponibles en Colombia el mismo día que se estrenan en Estados Unidos. Kalle dice que a pesar de que haya varias ofertas de TV vía streaming, siempre habrá un lugar para la TV lineal tradicional.

El precio de la TV por suscripción es determinante para que en un mercado los usuarios decidan sumar paquetes adicionales de streaming o se decidan solo por uno o dos marcas de streaming y eviten el cable.