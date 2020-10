Disciplina y autocuidado, claves para evitar segunda ola del Covid-19

«Nosotros tenemos una alerta sobre la posibilidad de rebrote. No tenemos completamente el conocimiento del número de susceptibles que queda, es algo que se está construyendo en estos momentos con un esfuerzo muy grande desde Minsalud y el INS con el estudio de seroprevalencia», explicó el ministro Ruiz Gómez.

«Este último consiste en que, basados en pruebas especiales se conoce qué porcentaje de los colombianos de las ciudades más importantes terminaron desarrollando inmunidad o una resistencia frente al virus, a partir de ese número sabremos cuál es la población susceptible que queda para tener rebrote», agregó.

Ante esto, el funcionario enfatizó en la importancia de no bajar la guardia, ya que esta situación no ha terminado, a pesar de que en la mayoría de ciudades del país ha venido bajando de manera consistente la afectación.

«Vemos que ya tenemos el número de contagio diario alrededor de los 5.800 y llegamos a estar casi en los 14 mil, eso significa una rebaja importante. Ha venido bajando también el número de fallecidos y el de UCI que tienen pacientes Covid-19, eso nos da un indicador que en el país y sus ciudades principales ya tenemos una tendencia clara a la baja, o por lo menos una baja estable», aseguró el jefe de la cartera de Salud.

En cuanto al tema de los robrotes señaló que es posible que se presenten debido a la etapa de apertura, por lo cual, «es necesario seguir manteniendo la disciplina y las medidas de cuidado», enfatizó.

Entre tanto, manifestó que no descarta la posibilidad de una nueva cuarentena en caso tal exista un rebrote en el país. «Esta medida no está descartada, podría darse y dependerá mucho de la intensidad de lo que podría ser el rebrote. Pero además tenemos unas salvaguardas que son muy importantes: pudimos consolidar la capacidad del sistema de salud, una respuesta que no teníamos antes de la afectación. Hoy en día tenemos una capacidad de diagnóstico que pasó de uno a 119 laboratorios, pasamos de 5.346 a casi 11.000, y eso nos da un margen y una posibilidad de manejar y tener la respuesta adecuada”, concluyó.

Reporte Covid-19 de octubre 5

El Ministerio de Salud reportó 4.626 recuperados y 7.106 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Luego de procesar 23.561 pruebas PCR y 12.412 de Antígeno, Colombia llegó a un total de 862.158 contagios diagnosticados.

La cartera de Salud también confirmó que, a la fecha, el número total de fallecidos es de 26.844 tras registrarse 132 en las últimas 24 horas.

Según el Ministerio de Salud, el país ya alcanzó una cifra de recuperados de 766.300 .

Hasta el momento, se han procesado 3.930.262 muestras en Colombia y hay 67.114 casos activos.