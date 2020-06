“Una espiral difícil de atajar”, analistas ven con pesimismo la deflación revelada por el Dane

El Dane reveló anoche que la inflación en mayo pasado fue de -0,32%, un resultado “presionado por la reducción de planes de telefonía celular e indicadores como bebidas, educación y restaurantes que no presentaron variación”, aseguró el director del Dane, Juan Manuel Oviedo.

Un comportamiento en el cual solo hubo variaciones en salud –asociada a la compra de medicamentos-, y a bebidas alcohólicas y tabaco. Dice el Dane que mientras la salud y los alimentos traccionaron el alza, las comunicaciones disminuyeron, incluyendo los servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-3,19%) y equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-2,26%).

RECESIÓN FUERTE

Ante este fenómeno, Jorge Restrepo, profesor asociado de economía de la Universidad Javeriana precisó que: “Es tan fuerte la recisión que, además del gasto en salud, lo único otro que parece que subió de precio en Colombia en mayo fue el trago y el tabaco”.

RUMBO A LA DEFLACIÓN

En este sentido, el abogado Rufino Acosta opinó que “Según el Dane, los colombianos dejamos de comprar y comer en mayo, porque la inflación fue de menos 0.32 %, es decir negativa, y el acumulado para los primeros cinco meses se redujo a 1.50. a ese ritmo, vamos rumbo a la deflación, por exceso de oferta y ausencia de demanda”.

Ante esto, el senador Roy Barreras precisó que “La inflación negativa de -0.32% implica una caída critica del consumo interno. La gente no tiene con que comprar nada”.

UNA ESPIRAL DIFICIL DE ATAJAR

¿Cuál es el problema de la deflación? Se preguntó Rafael España, director de finanzas corporativas de Corficolombiana. Y él mismo responde: “Que, mientras los precios caen, se vuelve más atractivo tener el dinero quieto, versus crear negocios e invertir en proyectos. Además, los consumidores no gastan y puede empezar una espiral difícil de atajar (creando más desempleo y menor inversión).

Por su parte, agrega España, muchas empresas pueden darse cuenta de que sus negocios no serán rentables y pueden dejar de pagar sus deudas, quizá vayan a la quiebra. Los bancos, cautos —como debe ser— no pueden arriesgarse a prestar dinero a quien no va a pagar. Aún a tasas de interés altas.

En esta crisis, “Los consumidores, esperando mejores precios, verán su dinero valorizarse, sin riesgo. Así, solo consumen lo necesario, protegen el valioso dinero y se cuidan del futuro desempleo, que esperan que llegue.”

Y finaliza indicando que: “Es posible que, por el aumento en la tasa real de corto plazo, se dé una revaluación de la moneda, durante un tiempo corto claro está, mientras las primas de riesgo aguantan: no hay divisa de un país que aguante sin empresas, consumo, ni impuestos”.

