¿Debería renunciar a su trabajo antes de lanzar su emprendimiento?

El espíritu empresarial está llegando a un punto de inflexión en todo el mundo.

“Es una ola que superará su carrera de una forma u otra en los próximos cinco años. ¿Por qué? Porque Internet niveló el campo de juego. Puede aprender cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier ritmo, y tiene acceso instantáneo a recursos ilimitados”, dice Kristi Andrus, una ex ejecutiva del sector de los medios que ahora se desempeña como coach para mujeres en el sitio KristiAndrus.com.

Facebook cambió el juego cuando crearon grupos de redes privados, lo que hizo que sea absurdamente fácil conectarse con personas de ideas afines.

Ahora puede encontrar a alguien que haya hecho lo que usted desea para guiarlo. O alguien que lo esté haciendo ahora y lo vivamos juntos. Ya no existe tal cosa como hacerlo solo.

Si está decidido a dejar de ser empleado, el consejo es comenzar una actividad secundaria al mismo tiempo, aprender y escalarla hasta lograr un «umbral para dejar de fumar», y luego estará listo para caminar. “Es un excelente consejo por muchas razones: tiene la intención de protegerlo de tener problemas financieros mientras descubre verdades esenciales sobre usted y su negocio, pero es mucho”.

Sí, podría funcionar para un tiempo social de intercambio de veintitantos por su ajetreo, pero ¿funciona para alguien más? ¿Funciona para el padre que está intercambiando tiempo en familia? ¿O para la persona que apuesta por el cuidado personal y el bienestar? La vida es complicada, amigos. El trabajo es solo una parte de la ecuación.

Supongamos que ya tiene un trabajo y pasa la mayor parte de sus horas de vigilia en el trabajo. ¿Tiene sentido acumular más trabajo en el equilibrio entre el trabajo y la vida?

Si ya está al máximo y / o necesita un cambio, tal vez una actividad secundaria no sea un buen indicador de su potencial éxito empresarial. Puede que solo lleve al agotamiento. Eso no significa que no esté hecho para el espíritu empresarial. Puede simplemente significar que está eligiendo el espíritu empresarial por diferentes razones, como volver a priorizar o alinear su vida. No todo es ajetreo y escala.

Como alguien que ha estado allí, si se toma en serio el espíritu empresarial, en lugar de invertir cada momento libre en su nueva actividad, preferiría verlo financiar completamente su red de seguridad, planificar una estrategia de salida y crear un plan de éxito.

¿Es arriesgado? Por supuesto, pero no deje que eso lo detenga. Todo es arriesgado. Su trabajo corporativo actual es riesgoso; acaba de minimizar el riesgo a lo largo de los años adaptándose a la cultura de su organización.

¿Es desalentador? Más abrumador que arriesgado. Hacer la transición de empleado a emprendedor es autodesarrollo en público. No sabe lo que no sabe; empieza con poco, sin audiencia y es 100% responsable de los resultados. Incluso en los días más inspiradores, es aterrador, pero también lo es el matrimonio, la crianza de los hijos, todas las cosas buenas. Encogimiento de hombros.

Hay un cambio que ocurre cuando se esfuerza por alcanzar un sueño.

No necesariamente hace que suceda más rápido, pero estar completamente presente en el proceso es mágico.

Y es por eso que es posible que deba dejar de fumar antes de estar listo: comprometerse en ese nivel, hacer espacio para abrazar el viaje por completo, dejar de lado la idea de regresar y avanzar con confianza en la dirección de sus sueños: pura magia.

Este artículo apareció por primera vez en Thrive Global y fue republicado por Yahoo Finance.