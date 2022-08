Conozca la empresa colombiana que transforma sosteniblemente residuos de baterías recargables litio ion

Publicado: agosto 22, 2022, 11:50 am

Una idea que nació durante un proceso de estudio de un doctorado es quizás hoy uno de los emprendimientos más significativos que pueda tener Colombia, debido a su trascendental contribución al cuidado del medio ambiente.

Se trata del trabajo que viene desarrollando Altero, una compañía de base científica y tecnológica para la transformación sostenible de residuos de baterías recargables, la única en nuestro país, una de las primeras en Latinoamérica con este tipo de reciclaje y la primera de Latinoamérica en hacerlo bajo un método completamente verde.

“Cuando termino mi estancia doctoral en The University of British Columbia (Canadá), regreso a Colombia decidida a apostarle a este proyecto en nuestro país. Me vínculo con mi hermano y con mi padre y fundamos Altero, que surge de la palabra alterar, ya que alteramos la forma en la que comúnmente se ven los residuos obteniendo de ellos materiales estratégicos de una forma sostenible y socialmente responsable”, dijo Andrea Alzate, química y doctora en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia.

De esta manera Altero desarrolló una tecnología de Eco-transformación para el reciclaje y transformación de las baterías de iones de litio, las cuales se encuentran en computadores, celulares y carros eléctricos, recuperando metales valiosos sin incurrir en procesos de extracción primaria, contribuyendo así en la reducción de dióxido de carbono en toda la cadena productiva de las baterías, al recuperar materiales críticos como el Cobalto, el Litio y el Níquel, los cuales actualmente tienen grandes riesgos de desabastecimiento, por poca reserva a nivel mundial.

“La tecnología que aplicamos tiene unas características muy especiales que la hacen ser complemente novedosa a nivel regional y mundial. Es no convencional y se aleja de los métodos que comúnmente se usan para reciclar este tipo de baterías. Es un reciclaje en seco, donde no utilizamos ningún agente químico y es un proceso que no produce ningún tipo de vertimiento contaminante, cero emisiones al medio ambiente y con un muy bajo consumo de energía”, explicó la experta.

Es de resaltar que con el proceso de reciclaje que hace Altero se recuperan los elementos antes mencionados, para reincorporarlos otra vez a la cadena productiva para que se fabriquen nuevas baterías.

“Las baterías entran a nuestra tecnología y se transforman en dos corrientes de materiales. Una que tiene un alto contenido de Cobalto, Litio y Níquel. Estos los vendemos y son de exportación, porque aquí en Colombia no hay consumo interno de este material. Y la otra es una mezcla de metales laminados, entre ellos cobre y aluminio, que comercializamos a nivel nacional”, reveló Andrea Alzate.

De acuerdo a lo explicado por la científica, las baterías entran en un proceso electromecánico que se hace dentro de un contenedor (punto de operación), que está ubicado en un ambiente en medio de la naturaleza en el municipio Guarne, Antioquia, y en el cual tampoco utilizan nitrógeno para el tratamiento o la descarga de las baterías, otra de las grandes innovaciones de dicho proceso.

“La tecnología está construida en un contenedor marítimo, el cual está en medio de los árboles. Es muy lindo el concepto que queremos mostrar de este proceso de reciclaje que se puede hacer sin intervención del suelo y en armonía con el medio ambiente. Nosotros lo hacemos así y eso no se va a encontrar en ninguna planta de reciclaje a nivel mundial”, recalcó Andrea.

Con el tratamiento que realiza Altero, el cual está en proceso para patentarlo a nivel nacional para luego hacerlo en instancias internacionales, la planta tiene la capacidad de procesar 90 toneladas de baterías al mes, es decir, unas 1.000 toneladas al año, contenido de producción suficiente para el potencial de generación de residuos que tiene actualmente Colombia.

A la fecha Altero tiene su ubicación en Antioquia, sin embargo, parte de su operación está en Bogotá y Barranquilla, que le aportan en su proceso de recepción de residuos. Así mismo en el corto plazo tiene proyectado la posibilidad de expansión a nivel nacional e internacional.