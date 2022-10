Cómo se redefinirá el sector salud en Colombia por medio de las nuevas tecnologías en el 2023

Publicado: octubre 1, 2022, 6:50 pm

Aunque para muchos las tecnologías pueden ser algo abrumadoras y existe aún, una gran brecha en cuanto a su uso y conectividad, lo cierto, es que son y serán una herramienta necesaria en la vida del presente y del futuro. Parte de ello ya quedó demostrado en el sector salud, en donde herramientas como la telemedicina, el cloud o los softwares médicos, fueron una salvación en medio de la pandemia que logró evitar un colapso mayor del sistema sanitario en una de sus etapas de máxima presión.

Tanto así, que de acuerdo al último informe presentado por el Ministerio de Salud, de marzo de 2020 a noviembre de 2021 en Colombia se realizaron 127.404.668 consultas médicas entre teleorientaciones y teleconsultas, lo que significó, más de seis millones de consultas en promedio al mes. Pese a ello, a cierre de 2021, tan solo 4,27% de los prestadores de servicios de salud habilitados del país tenían entre sus opciones ofertadas la telemedicina.

El experto en tecnología médica y CEO de Biofile, empresa que desarrolló un software para los profesionales de la salud que usa Cloud e Inteligencia Artificial, Dorian Rallón, asegura que es necesario promover esta herramienta mucho más, además, que esta solo es un primer paso de cara a lo que se viene en 2023 y los próximos diez años.

“Actualmente ya hay sistemas de computación en la nube, inteligencia artificial, 5G, softwares médicos que permiten almacenar data o herramientas digitales que optimizarán la compra y el uso de medicamentos, sin olvidar, el IoT (Internet de las Cosas) que permiten a los hospitales y a los sistemas de salud abordar los desafíos actuales y futuros. Sin embargo, el futuro recién inicia, y herramientas como los smartwatches (relojes inteligentes), los dispositivos médicos wearable, las impresiones en 3D y la Realidad Aumentada, comienzan a trazar el camino de los siguientes años para mejorar la salud, aplicar nuevas operaciones y prevenir la atención de los pacientes”, agregó Rallón.

Incluso, según datos de la consultora Global Market Insights, el mercado mundial de salud digital estaba valorado en más de 200.000 millones de dólares estadounidenses en 2020, y se espera que la cifra supere los 600.000 millones de dólares para 2027.

Adicionalmente, en el informe: “2022 Global Health Care Outlook. Are we finally seeing the long-promised transformation?”, realizado por la firma Deloitte, a la pandemia se le suma un contexto de grandes avances médicos; un gran desarrollo de tecnologías digitales; el acceso a datos y a su análisis; pacientes informados y empoderados; y una tendencia que aboga por el autocuidado, la prevención y el bienestar, temas que catalizarán todavía más esta transformación del mundo de la salud.

En ese sentido, el directivo de Biofile explica que estás tendencias que podrían sonar alejadas a nuestra realidad, son una obligación que debe ser impulsada por diferentes actores sociales, para poder asumir la verdadera “carga de retos muy grandes. Ya que el uso de estas tecnologías debe ser sustentable en todos los sectores sociales y, debe fomentarse en todas las regiones del país, porque o si no, al igual que en otras situaciones, se creará una brecha no solo entre los pacientes, sino también entre las instituciones privadas y públicas”.

Hasta el momento, diferentes sectores del sector han señalado que romper la brecha digital y ofrecer competencias tecnológicas al personal sanitario es clave para consolidar los nuevos modelos de salud digital.

En Colombia, en medio de una controversial situación por una reforma estructural para el sistema de salud, va a ser necesario y casi obligatorio pensar en las nuevas tecnologías que estarán presentes en los próximos años para mejorar el acceso a estos servicios. El hacer uso de estas, mejorará indudablemente la relación médico-paciente, se tendrá una atención más precisa con datos e información interconectada y se podrá atender puntualmente los casos crónicos.