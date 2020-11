Claves para tener un estilo de vida inteligente

Según el Ministerio de Trabajo, el teletrabajo se incrementó 80% desde la cuarentena, lo que ha llevado a los colombianos a destinar un espacio en casa exclusivo para las labores de oficina, adquirir muebles ergonómicos y por supuesto dispositivos que les faciliten la vida y hagan más eficiente el tiempo.

Las nuevas construcciones de casas y apartamentos ahora más que nunca incluyen un estudio desde el diseño. Si el trabajo debe ser en la misma casa, es necesario separar los espacios para evitar la procrastinación y separar la vida familiar de la laboral.

El estilo de vida inteligente o “smart lifestyle” es una tendencia que ha cobrado má importancia este año y consiste justamente en la toma de decisiones inteligentes que van desde elegir un buen espacio para trabajar, hacer agendas que aseguren tiempo para trabajar y para descansar, y usar solo los equipos tecnológicos que se ajusten a esa necesidad.

En los últimos 10 años se ha promovido el teletrabajo como una alternativa pero este año se volvió obligatorio. Y tanto la OMS como los gobiernos y las mismas empresas han repetido la frase que reza que el teletrabajo llegó para quedarse.

Aunque se haya abierto la economía, tanto empresas como colaboradores se están replanteando la necesidad de regresar a la oficina. ¿Es realmente necesario gastar tres horas diarias transportándose de la casa a la oficina? ¿Son necesarias las reuniones presenciales cuando un asunto se puede resolver con una videollamada?

Las respuestas a esas preguntas podrían apuntar a que no hay problema con trabajar desde casa. Pero surgen otras cuestiones relevantes ¿Cómo tener un estilo de vida balanceado entre familia y trabajo cuando se está todo el día en casa? ¿Cómo hacer para que la jornada de trabajo tenga una hora límite y no haya exceso como se queja la mayoría de profesionales?

Parte de esa respuesta está en el espacio físico desde donde se trabaja y en los dispositivos que se eligen para trabajar.

No es lo mismo conectarse a una reunión de trabajo desde un celular que conecte rápidamente que desde uno que entorpezca esa labor y se un caos mantener estable una llamada.

Tampoco es lo mismo tener que dedicar horas al aseo de la casa cuando hay que empezar a trabajar desde temprano.

Una preocupación frecuente de los trabajadores es si siguen siendo indispensables para la compañía ahora que hacen teletrabajo o si pueden demostrar que son eficientes incluso a distancia. Es por eso que ser eficientes en el tiempo, demostrar que es posible conectarse a una reunión y responder mensajes en tiempo real, es clave ahora más que nunca.

Para eso usted debe tener los dispositivos que hagan eso posible que respondan rápidamente y que le ayuden a hacer las tareas del hogar más fáciles.

Según Zoe Zhang, Líder de Marketing para América Latina de Xiaomi Global, el lifestyle digital se trata de generar un ecosistema alrededor de la vida y la tecnología, con un alto grado de conectividad entre los equipos e internet. Es fundamental conocer las necesidades de cada usuario para personalizar ese entorno, dice.

Teniendo en cuenta esta premisa, estas son algunas recomendaciones para elegir equipos de manera inteligente:

Smartphone

Aunque es el más común y el que todos tienen, no siempre se elige el adecuado por desconocimiento de las funciones que cada uno ofrece o porque usted cree que como a simple vista todos parecen iguales, da igual adquirir cualquiera solo por precio o por tradición de marca.

Cuando se elige un celular solo por ser barato, al final la productividad laboral va a ser negativa y al final usted termina perdiendo tiempo porque no puede almacenar archivos, o porque el equipo tarda mucho en cargar una aplicación, porque se le descarga rápidamente, porque las fotos y videos no son de la mejor calidad, porque se desactualiza pronto o porque no puede tomar una buena foto en el momento adecuado.

Es necesario asegurarse de que el equipo tenga la capacidad adecuada de rendimiento para que responda a las necesidades del trabajo, la familia y la vida social.

Tenga en cuenta que parte del éxito de una videollamada de calidad, es el equipo desde el que se conecta. Si su cámara no permite que otros lo vean bien o si el procesador del teléfono es lento, la calidad de la comunicación va a ser defectuosa. Está demostrado que los profesionales que presentan interferencias en sus videollamadas, retraso en la recepción del video o el audio o imagen borrosa,pierden credibilidad en su discurso. Es como si en una conferencia presencial usted estuviera mal vestido o con un micrófono sin sonido. Por eso debe asegurarse de tener un buen teléfono.

Un equipo que le permitirá tener ese lifestyle es el Mi 10T Pro, el equipo insignia de Xiaomi, el tercer mayor fabricante de celulares en el mundo y que se acaba de lanzar en Colombia.

El equipo tiene un procesador Snapdragon 865 de Qualcomm con una eficiencia energética extrema, que le permitirá conectarse a las redes 5G una vez estén disponibles y como es multibanda, servirá para varios operadores. De esta manera se asegura un equipo que va a perdurar por varios años ya que no tendrá que reemplazarlo cuando llegue la quinta generación móvil.

Para que tome las mejores fotografías, el equipo tiene tres cámaras con hasta 108 MP y cuenta con una batería de gran capacidad de 5.000 mAh, con tecnología de optimización de consumo energético incorporada, que libera más energía para una mayor duración de la batería. El sistema de carga es ultrarápido.

Este celular estará disponible la cuarta semana de noviembre a un precio base de $2.699.000.

Otra opción es el Xiaomi Redmi Note 9S, con procesador Snapdragon 720G de Qualcomm y pantalla de 6,67 pulgadas, con acelerador gráfico que le permitirá conectarse rápidamente desde cualquier lugar a reuniones remotas y teleconferencias.

Si su necesidad principal es tener la mejor experiencia audiovisual, una buena opción es el Xiaomi Mi 10 que tiene las características de un equipo de gama alta precio asequible.

El sensor principal de la cámara es de 108 megapíxeles, integrado a un set de cuatro cámaras traseras y una frontal.

Brazalete deportivo

Una de las grandes inquietudes que genera el teletrabajo es la cantidad de tiempo que se pasa sentado en el puesto de trabajo, y de ahí al cuarto, al comedor ¡cero movilidad! Es por esto que un reloj inteligente, que puede recordarle la necesidad de movimiento, leer el pulso cardiaco y ayudar a registrar la actividad deportiva es un motor para la salud y el entrenamiento en tiempo de mucho encierro.

Uno de los brazaletes deportivos más vendidos en el mundo es el Xiaomi Mi Band 5 para que disfrute hacer ejercicio mientras mide su rendimiento en tiempo real.

La medición de ritmo cardiaco es precisa y basta con tenerla conectada a la App Mi Fit para que haga el rastreo de cada trayecto. Mi Band 5 trae hasta 11 modos deportivos diferentes: Correr al aire libre, Caminadora, Ciclismo, Bicicleta Estática, Caminar, Elíptica, Remo, Yoga, Saltar la Cuerda, Natación (se puede meter al agua hasta 50 metros de profundidad) y Ejercicio Libre.

Robot aspiradora

Entre más tiempo pase en casa, más mugre se acumula, así que es necesario acudir a una ayuda automática en la limpieza. Ahora hay opciones programables que se enlazan con el celular y facilitan el día a día.

Y una de las quejas más frecuentes de quienes trabajan desde casa es el tiempo que pierden en las actividades del hogar que reducen la eficiencia de jornada laboral o le quitan espacio al tiempo de descanso.

Con el lema “es tan inteligente, que olvidarás que es un robot” la “Mini Robot Vacuum 2”es una de las aspiradoras inteligentes más eficientes y confiables del mercado, pues cuenta con un potente sensor de distancia láser (LDS) que explora su entorno de 360 grados cinco veces en un solo segundo.

Además sus sensores de gran alcance le permiten desplazarse por sí sola, incluso, por los entornos más difíciles y complejos del hogar. Lo que garantiza una limpieza completa y efectiva de todos los rincones de la casa.

E-Scooter

A la hora de salir de la casa, los trayectos más comunes se han vuelto más cortos. En medio del tráfico y las necesidades actuales de adaptabilidad, la scooter, capaz de conectarse al teléfono, le permite gestionar mejor los trayectos y mantener la agilidad en la movilidad. Todo de manera segura, ahorrando en combustible y siendo amigable con el medio ambiente.

La sostenibilidad es, precisamente, uno de los atributos que más sobresalen de la “Mi Electric Scooter Pro”, una de las mayores apuestas de Xiaomi para mejorar la movilidad de las personas en las grandes ciudades, a través de la innovación y el diseño.

Esta patineta eléctrica cuenta con una batería de largo alcance que permite tener recorridos de hasta 45 kilómetros con una sola carga. Además, esta patineta cuenta con la capacidad de convertir y almacenar energía cinética durante la aceleración en energía eléctrica, lo que ayuda a prolongar la vida útil de la batería.

Es muy fácil de transportar ya que solo pesa 14,2 kilos y puede doblarse fácilmente en tan solo 3 segundos.

Smart TV y accesorios

La masificación de los televisores inteligentes ha cambiado la manera de consumir contenidos y gracias a la creación de aplicaciones exclusivas para estos dispositivos, sus funcionalidades se han expandido pues desde el celular se puede acceder a un mundo ilimitado de entretenimiento.

Entre los accesorios para conectar al televisor, “Mi TV Stick” le permite tener un acceso completo a Android TV para que disfrute de sus películas y series favoritas, además de todos los contenidos y funcionalidades de una Smart TV.

También ofrece compatibilidad con la tecnología de sonido envolvente de Dolby y DTS, tiene un control remoto con botones exclusivos de Netflix y Amazon Prime Video para fácil acceso y un botón adicional para acceder a Google Assistant.

Así que para tener un estilo de vida inteligente, lo primero que debe asegurarse es de tener de los dispositivos indicados para facilitar la vida y mejorar la interacción digital inteligente en tiempos de una vida altamente digital y remota.