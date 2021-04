Chocolate, café y otros “alimentos no básicos” tendrían IVA del 19 %, si aprueban la tributaria

Al igual todas las reformas tributarias, la que el Ministerio de Hacienda llevará al Congreso esta semana levantará polémica, aunque el Gobierno le ponga otro nombre (Transformación Social) y diga que es esencial para extender y garantizar la sostenibilidad de los programas sociales creados para paliar el impacto de la pandemia en los colombianos más vulnerables y recuperar crecimiento.

Aunque dijo que todavía no está completamente lista, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, concedió ayer varias entrevistas radiales, donde esbozó los principales puntos del proyecto.

Por ejemplo, el funcionario reiteró que la iniciativa no gravará con IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar, aunque soltó una afirmación que no le causará mucha gracia a la opinión pública: productos como el café, el azúcar y la sal serían gravados con un IVA del 19%, por considerar que no son básicos en la mesa de los colombianos.

“Estamos hablando de unos productos que no son de la canasta básica familiar. No gravaremos la carne, el pollo, los huevos, la leche y legumbres. Estamos mirando cuáles son esos productos que no son de la canasta básica que pueden pagar IVA. El jamón serrano se puede pagar IVA, las nueces lo mismo, el café, el azúcar, el chocolate”, dijo a Blu Radio.

A la contra pregunta de si el café, la sal y el azúcar no son un bien básico, el viceministro dijo que “no son absolutamente necesarios”.

“A todos nos gusta mucho, pero que no es un bien esencial para la alimentación de las personas”.

En diálogo con RCN radio, Londoño agregó que productos como las nueces, el jamón serrano y el jamón tradicional tendrán un IVA del 19% ya que, a su juicio, «estos productos no son esenciales y quienes lo consumen pueden pagar el IVA».

Pero aclaró que los servicios de educación y salud no se van a gravar con un IVA del 19%.

«En el análisis que hemos hecho vemos que casi el 46% de los productos de la canasta básica están gravados, por lo que pensamos aumentarlo al 56%. Eso no afectará el bolsillo de los colombianos».

En cuanto a la devolución del IVA, dijo que serán más de 4.5 millones de hogares que representan casi el 40% de la población los que no sentirán un aumento en este impuesto.

Con el proyecto, el Gobierno busca recaudar más de $25 billones, de los cuales $10 billones provendría del IVA, más de $16 billones de los impuestos a las personas naturales y $3 millones a los ajustes en impuestos que se hagan a las empresas.

El Impuesto de Renta

Por otro lado, el viceministro sostuvo que las personas naturales que devenguen $36 millones al año, es decir, $3 millones mensuales, tendrán que pagar impuesto de renta.

En diálogo con Caracol Radio, afirmó esos trabajadores pagarían $400.000 por concepto de impuesto de renta. Por su parte, quienes ganen más de $30 millones, es decir, a partir de los $2,5 millones mensuales, también deberán pagar el impuesto.

«Una persona que gane $30 millones al año debe pagar renta, y debe pagar renta porque necesitamos que más colombianos contribuyamos al bienestar general».

Con ello la base gravable del impuesto de renta aumentaría de 1,5 millones a 2,5 millones de personas.

«Estamos diciendo que millón y medio de personas somos muy poquitas para pagar renta, necesitamos ampliar esa base, queremos llevarla a 2,5 millones de personas, eso no alcanza a ser el 5% de nuestra población», explicó.

Para evitar que esos trabajadores tengan que pagarle a un contador, la Dian les enviaría una declaración sugerida indicándoles el monto de dinero a pagar.

