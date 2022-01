Avanza el cuarto pico: Evidencia científica ratifica efectividad del tapabocas frente a Ómicron

Dado el incremento de nuevos casos de covid-19 que se vienen registrando en los últimos días a causa de la nueva variante Ómicron, y que han generado un nuevo pico, se hace especial llamado al uso del tapabocas.

Al respecto Germán Escobar Morales, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios indicó «que en este momento donde hay una alta transmisión de la variante Ómicron, la cual ya es dominante en el territorio nacional y tiene una transmisión mayor, es de vital importancia continuar con el uso del tapabocas».

Es de tener en cuenta que el tapabocas es de uso obligatorio en espacios públicos al aire libre, así como en recintos cerrados donde confluyan personas.

Adicionalmente, la evidencia científica ratifica que el adecuado uso del tapabocas previene la transmisión de la variante Ómicron (Gholamhossein Bagher, 2021), así como de cualquier otro linaje del covid-19. Por lo que, junto al lavado de manos, son las dos medidas no farmacológicas más efectivas.

Escobar pidió enfocar esfuerzos en la vacunación en población pediátrica, la cual está ad-portas de iniciar clases presenciales.

Señaló al respecto que «en este momento tenemos el 21 % de esta población con esquema completo, pero necesitamos aumentar», indicó, e hizo el llamado a trabajar en conjunto entre los sectores de salud y de educación en dicho objetivo.

Adicionalmente, fue enfático en la aplicación de dosis de refuerzo, dadas las características de la variante Ómicron que es asincrónica. «Tuvimos unos picos muy grandes por las interacciones de diciembre, por lo cual vamos a tener movimientos de casos y de hospitalización en la zona andina del país», reveló Escobar.

Por ello pidió a las autoridades territoriales estar preparadas, así como seguir aumentando las dosis de refuerzos. Así mismo, solicitó a los aseguradores a fortalecer los canales virtuales y telefónicos de atención en salud, los cuales son puerta de entrada de los pacientes que empiezan a presentar síntomas por Ómicron.

Por su parte, Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, presentó el panorama de la situación epidemiológica del país frente al covid-19, un resumen de los nuevos resultados de la Cohorte Esperanza y el nuevo boletín de la seguridad de las vacunas aplicadas en Colombia.

«Seguimos enfrentando la ola de ómicron de manera asincrónica en el país. Pese a la priorización de pruebas, es muy claro que hemos mantenido una muy buena capacidad, por encima de las 90 mil pruebas diarias. Y aunque es necesario, como ha indicado la OMS, mantener esa racionalidad de pruebas, con todo y ese cambio en la priorización, el pico es evidente», apuntó el funcionario.

Resaltó que, afortunadamente, hay una alta disponibilidad de camas UCI y de hospitalización general. Sin embargo, advirtió que se ha observado una aceleración del número de muertes en los últimos días, sobre todo en la última semana correspondiente al aumento de casos que se observó entre 15 a 25 días antes en el Valle del Cauca, Cali, Antioquia, Medellín y Bogotá, aunque en menor medida para el distrito capital.

«Ese incremento no es proporcional al observado antes; ómicron tiene una severidad entre el 40 a 70 % menor. Si hubiese sido con delta, ese pico de muertes sería mayor, eso no quiere decir que las personas no vacunadas o sin refuerzo no puedan morir», explicó.