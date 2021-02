Así vencieron los obstáculos los emprendedores más exitosos

La capacidad para reinventarse y aliarse con la tecnología son algunas de las estrategias que han implementado muchos para hacerle frente a la coyuntura actual. Aunque emprender es una carrera llena de obstáculos, muchos colombianos siguen apostándole a la creación de empresas como una forma de independizarse y de contribuir al desarrollo del país.

Armando Ortiz ‘El Mindo’

Creador de Ranga Media Co

Armando Ortiz, más conocido como el ‘Mindo’, revolucionó el mundo de las redes sociales a través de su talento y sus personajes. Con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, este caleño ha trabajado para importantes compañías y ha hecho parte de varios proyectos audiovisuales.

Ahora, Armando y su hermana, Ana Bolena Ortiz, le apuestan al emprendimiento digital con la agencia Ranga Media Co. “Nos juntamos dos soñadores y empezamos a conocer y aprender del negocio. «Lo vimos como una oportunidad. Creamos la agencia y ayudamos a darle orden al gremio. Le dimos la facilidad a las empresas de entrar al mundo digital y a relacionarse con los creadores de contenido”.

El Mindo, que ha logrado posicionarse como uno de los personajes más influyentes de las redes sociales de Colombia, aconseja a las personas que quieren seguir este camino que trabajen duro por lo que les apasiona.

Aunque se define como un soñador, asegura que siempre ha tenido los pies sobre la tierra y se ha puesto metas. Además, señala que su responsabilidad con la sociedad va desde generar empleo hasta empoderar a las personas.

Carolina Arcieri

Carolina Arcieri Joyas

Antes de su emprendimiento de joyas, ya había tenido una exitosa cadena de peluquerías, donde también ofrecía accesorios en plata y oro. “Cuando noté que mis clientas deseaban modificar sus piezas, comencé a darle rienda suelta a mi creatividad, y cuando ya me había enamorado de este mundo, decidí vender los salones para estudiar orfebrería y diseño en Italia”.

Es así como en 2004 luego de cursar sus primeros sus estudios, realizó en Venezuela el registro de su empresa marca homónima Carolina Arcieri Joyas.

Entre sus logros se destaca haber creado en cinco oportunidades la corona de la Reina del Carnaval de Barranquilla. “No solo por ser la fiesta más importante de Colombia, sino porque me permitieron darle a la corona el lugar que merece en el ajuar de la reina”. Además su empresa registrada como marca internacional, cuenta con sedes en Estados Unidos, Venezuela y Colombia y sus diseños han logrado llegar a más de 20 países.

Brian York

Cofunadador & CEO – Liftit

Este bogotano de nacimiento criado en Estados Unidos, ha tenido una amplia trayectoria como empresario. Antes de crear Liftit, vivió en San Francisco, Estados Unidos donde inició 3 startups tecnológicas y dirigió un fondo de Metric Capital. Igualmente, durante esos años creó Basin Ventures, un fondo de inversión.

Estudió negocios en Vermont y en el 2007 empezó su carrera en contabilidad. En el 2009, inició su primer startup de tecnología, asegurando que fue el momento adecuado para ingresar en el mundo del emprendimiento en este campo. Fue así como nació Liftit, una empresa que inició como con acarreos y mudanzas. Ahora, su empresa se ha consolidado como uno de los emprendimientos colombianos más exitosos en mensajería instantánea, que ha logrado expandirse a otros países, como México, Chile, Ecuador y Brasil.

Abraham Guterman

STABILITY

Luego de intentar varios emprendimientos que no funcionaron, Abraham siguió con la convicción de independizarse y con la motivación de crear una empresa sostenible en la que pudiera ayudar a los demás. Es así como nació Stability, un programa de bienestar, basado en la tecnología, la cual según Abraham, tiene como objetivo hacer un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

“Nos dimos cuenta de que la gente necesita apoyo, que la gente tiene problemas, y después de hacer un estudio lo que más nos impactó es que la gran mayoría no tiene forma de solucionar sus retos, ya sea porque no tienen el dinero, no tienen el tiempo, o simplemente no se les ha ocurrido pedir apoyo”.

Entre sus logros, destaca su presencia en más de 14 países de la región y más de 4.000 usuarios. Asimismo, asegura que uno de los aprendizajes que le dejó la pandemia es que los tiempos de crisis, muchas veces, se convierten en oportunidades. “Ese fue nuestro caso, tuvimos un crecimiento importante durante la pandemia, acompañamos, apoyamos y abrazamos emocionalmente a muchas personas”.

Ahora, su principal desafío es que su empresa se internacionalice. “Hay un gran potencial de expansión. Pero todo debe hacerse de forma ordenada y estructurada”.

Marta Forero

Ubits

Aunque ha sido uno de los mayores retos de su vida, Marta Forero asegura que desde muy joven soñaba tener su propia empresa. Por lo tanto, desde el 2011 decidió lanzarse al ruedo e iniciar su emprendiemiento. “Como mujer, mi reto más grande era tener una empresa y una familia; así como contar con el empoderamiento necesario y el ejemplo para ayudar a otras a lograrlo. No ha sido nada fácil, pero la disciplina y la perseverancia me han llevado a poder continuar con este sueño”, manifestó.

Es así como en el 2018 nació UBITS, una plataforma de entrenamiento corporativo, con un catálogo de cursos online en español. Asimismo, entre sus logros Forero destaca que su empresa cuenta con presencia en 10 países de la región y su catálogo de contenido (100% en español), supera los 450 cursos. Durante la pandemia, su emprendimiento, tuvo un crecimiento de casi un 300%, que los obligó a volver al propósito de UBITS: reencontrarse con la misión de democratizar la educación.

“La lección más grande fue aprovechar la cultura ágil y flexible al cambio que nos caracteriza como empresa, y la velocidad en la toma de decisiones debido a la alta demanda que empezamos a presentar en solo semanas del inicio del Covid-19”.

Blanca Mery Sánchez

Mente Sana

Cansada de ver cómo las personas intentaban mejorar sus competencias pero no lo lograban, Blanca Mery decidió en el 2009 iniciar con su emprendimiento, rodeándose de expertos en ayudar a las personas a optimizar su funcionamiento cerebral y mental, para que aprendieran cómo alcanzar las metas liberando el potencial que estaba dormido en sus cerebros o bloqueado por creencias limitantes.

Es así como nació Mente Sana, una empresa pionera en Latinoamérica, que ha logrado acercar la neurociencia al mundo empresarial. Como parte de sus logros, resalta sus clientes en México, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Honduras, El salvador y Estados Unidos. Además, este emprendimiento les permitió publicar tres libros y capacitar a más de 9.000 personas. Sánchez asegura que una de las motivaciones que la llevó a emprender fue el deseo de enseñarle a la gente a ser más productiva y desarrollar sus habilidades sin sacrificar el bienestar.

