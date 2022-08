Analítica avanzada: la brújula que muestra el futuro del sector empresarial

Publicado: agosto 11, 2022, 1:39 pm

Sin duda, las organizaciones tienen a su disposición más información que nunca. De hecho, el 2021 fue reconocido como el año con más producción de datos a lo largo de la historia, pues se estima que se originaron tantos como los que se han creado desde el inicio de la humanidad hasta el 2015.

Por esto, el sector organizacional de América Latina está evolucionando y ha adaptado nuevas tecnologías gracias al gran flujo de información: Según el último estudio hecho por el portal de estadística en línea alemán, Statista, el volumen de datos generados en todo el mundo superará los 180 zettabytes en 2025, lo que supone un crecimiento medio anual de casi el 40% en cinco años.

A pesar de lo anterior, aún son pocas las empresas que se cuestionan sobre la capacidad de la analítica avanzada y cómo esta ofrece resultados eficaces. Incluso el estudio: ‘Índice de Madurez Analítica’ realizado este 2022 por el Centro Analítico Latinoamericano (CALA), halló que en los últimos tres años los negocios se han mantenido estancados como aspirantes analíticos, es decir que, reconocen el valor de la analítica como valor diferencial, pero no han logrado completar una transformación total.

Teniendo en cuenta que, la gran cantidad de data que genera las compañías puede contener información puntual no solo acerca de su desempeño pasado sino, también de lo que podría hacer en el futuro para tener un crecimiento rentable y seguir siendo altamente competitivas, es imprescindible que exista una atención e inversión en esta área.

En otras palabras, lo explica Víctor Hoyos, Gerente Comercial de CALA Analytics: “Las soluciones analíticas disponibles en el mercado contribuyen a sumergirse en esas montañas de datos y extraer los insights más relevantes. Estas se complementan con un conocimiento a fondo y con la capacidad de hacer las preguntas apropiadas para obtener respuestas que ayuden a una organización a establecer el rumbo que tomará su negocio”.

De hecho, la reciente encuesta global de McKinsey, «The need to lead in data and analytics», sobre la necesidad de dirigir los datos y la analítica destacó este efecto positivo: La mayoría de los encuestados cree que sus actividades de analítica tendrán un impacto positivo en los ingresos, los márgenes y la eficacia organizativa de la empresa en los próximos años.

Así las cosas, se evidencia cómo la analítica avanzada sirve como la brújula que establecerá el rumbo que tomará la empresa de manera certera, y se convierte en un proyecto de negocio que se apoya en la infraestructura de TI existente. De ahí, su rol fundamental para la adaptación de las organizaciones a las nuevas exigencias del mercado.