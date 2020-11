Análisis: Todas las empresas necesitan su propio Elon Musk para romper paradigmas y reinventarse

Por: Jair Cuervo

Pocas personas son conscientes de que los coches eléctricos existen desde hace más de un siglo. Esto se debe a que nuestra definición de ‘automóvil’, nuestro modelo mental, ha requerido durante casi todo ese tiempo la presencia de un motor de combustión.

Incluso a finales de la década de 1990, cuando algunas de las principales marcas presentaron modelos totalmente eléctricos, vendieron menos de 3.200 unidades entre todas. Ni el público ni los fabricantes podrían imaginar una cultura del automóvil sin el motor de gasolina o la vasta red de estaciones de servicio e infraestructura que la respalda. Y como nadie podía imaginarlo, no sucedió.

Entonces, apareció Elon Musk…

Ambicioso y talentoso, Musk no es un CEO convencional. Con carisma, ingenio, experiencia en ingeniería y la determinación de construir una empresa en torno a un automóvil eléctrico especialmente diseñado, primero persuadió a los inversionistas y luego al público de que un automóvil que no necesitaba gasolina no solo era viable sino deseable.

En una demostración del poder de su visión, más de 400.000 personas que quizás no hubieran soñado con comprar un automóvil sin una prueba de manejo, reservaron el Model 3 antes de que estuviera disponible en 2018. El año pasado, la marca vendió la cifra récord de 367.500 vehículos, superior a la de los dos años anteriores combinados, gracias a la popularidad del sedán Model 3.

Hoy en día, las organizaciones de todas las industrias necesitan su propio Elon Musk para romper paradigmas y las formas de pensar arraigadas: que el cambio tecnológico es un cambio incremental dentro de un modelo operativo existente.

Un estudio del Centro SAP para Business Insight, en colaboración con Oxford Economics, revela que cuando se trata de transformación digital, las compañías que no logran ir más allá de una mentalidad incremental – y ven la tecnología como una herramienta en lugar de una parte integrada de un futuro empresarial diferente- arriesgan su propia supervivencia.

Enfrentadas a la disrupción de su modelo de negocios, incluso empresas con más de 100 años de historia han desaparecido de la noche a la mañana.

De las más de 3.100 encuestadas, las 100 organizaciones líderes del estudio que han logrado cambiar su modelo mental frente a la tecnología, dicen que han completado con éxito la transformación digital.

Pero ello no quiere decir que hayan llegado a un estado final, sino que han terminado proyectos de transformación inicial que cruzan los límites departamentales, funcionales y operativos como un todo.

Estas 100 empresas ven los negocios de manera diferente al resto y toman decisiones diferentes. Por ejemplo, están aumentando la inversión en habilidades digitales y en tecnologías para impulsar la transformación, mientras que las demás están más enfocadas en acelerar el mercado. Y aproximadamente la mitad de estos líderes han creado grupos especialmente diseñados para orquestar y coordinar cambios estratégicos en todas las funciones, en comparación con solo el 14% de las otras compañías del estudio.

Ninguna de las organizaciones en el top 100 otorgó la responsabilidad del liderazgo del proyecto para la transformación digital a unidades funcionales dentro de sus organizaciones, mientras que más del 25% de otras empresas otorgó el liderazgo a las finanzas, operaciones y otras unidades. Al otorgar responsabilidad de liderazgo a las unidades funcionales, corren el riesgo de crear proyectos aislados que carecen de conectividad entre organizaciones y una mentalidad digital.

Los resultados hablan por sí mismos: las compañías líderes ya obtienen mayores ganancias e ingresos y tienen una diferenciación más competitiva que sus pares, ventajas que continuarán en el futuro.

¿Qué define, entonces, a un líder en transformación digital? Compañías enfocadas en la verdadera transformación y que evitan los cambios puntuales y episódicos y, en cambio, enfrentan la transformación como una oportunidad para reinventar sus modelos de negocio.

Líder del Centro de Excelencia de Innovación Digital de SAP Latinoamérica.