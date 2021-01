Ahora si … una oportunidad más, para hacer Asambleas de Accionistas Eficientes

Por Gonzalo Gómez Betancourt

Estimados empresarios, llegó el momento histórico de empezar a realizar las AGA de manera eficiente, pensando más allá de los aspectos legales, ya que esta reunión es la que separa la propiedad, del gobierno y la dirección, concepto fundamental para que cualquier empresa entienda el gobierno corporativo y lo aplique, cuestión que de hacerlo de manera eficiente tiene efectos positivos sobre la longevidad de las empresas.

Hace algunos años conocí a una familia que había tenido una de las peores experiencias de su vida marcada por una AGA que fue totalmente manejada por los abogados de alguna rama de los socios que estaban presentes y que conllevó a la separación de la otra rama familiar, de una de las compañías más emblemáticas del país, lo cual desencadenó no solo una ruptura familiar, sino una puja al alza por la empresa.

Esta familia que era de dos hermanos, uno con la visión y el otro con la capacidad comercial, crearon un mega negocio. El director general y hermano mayor involucró a sus hijos desde el principio quienes por sus habilidades terminaron trabajando en los aspectos diferenciales del negocio. El hermano menor tuvo más hijos, pero no quiso involucrarlos en la empresa; por lo tanto, esa rama un poco más distante del negocio familiar, empezó por inercia a tener necesidades financieras importantes, esto hizo que el hermano menor estuviera solicitando con frecuencia préstamos y exigiendo mayores recursos, cuestión que el hermano mayor no aceptaba, ya que era necesaria la continua reinversión en el negocio para hacerlo crecer, y así se realizó. Debido a esa decisión, la firma tenía una fortaleza por su capital propio que, combinado con un poco de deuda, le generaba un mayor apalancamiento para crecer comparado con sus competidores, lo que la convirtió en uno de las líderes a nivel mundial en su especialidad. Pero muy pronto pasó lo impensable, cuando los hijos del hermano menor empezaron a crecer, los cuestionamientos hacia su padre se incrementaron, porque según ellos la empresa no generaba dividendos, somos “ricos pobres” decían.

Las discusiones interminables en ese núcleo familiar, empezaron a presionar al hermano menor hasta que usando “la fuerza de la ley” le exigió a su hermano mayor, que se pagarán dividendos. Era la primera vez que usaban términos legales, desafortunadamente fueron asesorados solamente desde el punto de vista legal, pero no midieron el impacto empresarial ni familiar de sus acciones. Finalmente, como esta empresa nunca realizaba una AGA de manera formal, y mucho menos había dejado por escrito la decisión de los socios de no repartir dividendos, se dio pie a elaborar una demanda para que la empresa pagara a los accionistas, cuestión que pondría en un gran problema financiero a la firma. Esta empresa terminó en una puja entre socios, cuyo ganador fue el hermano menor, y el gran perdedor fue la familia que terminó dividida.

¿Cómo era posible que en una de las empresas insignia del país, sus dueños y gerentes no supieran cómo hacer AGA formales, que de no seguir los requisitos legales, podrían generar rupturas innecesarias . Por ejemplo, no dejar registradas en las actas las votaciones relacionadas con el reparto de dividendos, donde son necesarias mayorías calificadas de al menos 78% (si no está establecido en los estatutos de otra forma) eso quiere decir, que el 78% de los votos presentes en la AGA debe aprobar el “No” pago de dividendos, de lo contrario la ley obliga a que las empresas entreguen el 70% de las utilidades generadas ese año en dividendos, si su reserva legal ha superado el capital social, o 50% si la reserva no lo ha superado.

¿Cómo era posible que en esta empresa, los socios nunca ejercieran su derecho de inspección para saber que pasaba dentro de la firma, y que la empresa tampoco citara a las AGA o facilitara los derechos de los accionistas?

¿Cómo era posible que ejecutivos-propietarios con negocios vinculados que generaban conflictos de intereses, nunca llevaran esos temas a la AGA?

¿Cómo era posible que los hermanos sacaran préstamos de la empresa, sin realizar AGA para aprobarlos?

¿Cómo era posible que el revisor fiscal, quien era unos de los mejores amigos del hermano mayor, permaneciera en su cargo por más de 20 años sin dar nunca un informe en la AGA?

¿Cómo era posible que la familia no utilizara la AGA para formar a las siguientes generaciones, a entender la diferencia de su rol entre propietarios y directivos?

Era pan comido para cualquier abogado obligar a la empresa a sacar dinero de dividendos, que se tenía invertido en ampliaciones de planta y en otros activos para el crecimiento, cuestión que obligaría a la firma a entrar en mayores endeudamientos, que no habían sido pensados por el hermano mayor, y que puso por primera vez en la historia a pensar en una separación de hermanos, a nivel patrimonial y familiar.

Las causas de esta pelea de hermanos son muchas, pero quiero hacer mención de las siguientes: La falta de acuerdos de socios o de familia; la falta de una cultura de propietarios de empresa; la falta de formación de propietarios; la falta de órganos de gobierno como una AGA eficiente, así como una Juntas directiva con miembros independientes que preparen las AGA; la falta de voluntad de los socios; Y lo peor, la falta de una asesoría integral, las empresas son más que temas legales, son personas con emociones, por esta razón, cuando alguien se presenta con abogados sin haber conversado antes, se genera una sensación de agresión que termina con una ruptura de la empresa y de la familia.

Ph.D. – CEO Legacy and Management Consulting Group.