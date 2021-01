8 consejos que te ayudarán a atreverte a cambiar de carrera profesional

«Es reinventarte porque lo que haces está fuertemente anclado a tu identidad, a lo que te sirve de base para definirte a ti mismo», explica.

Se trata de un proceso en el que te das cuenta de que el «quién eres» no está en sintonía con el « quién quieres ser «, que el «quién eres» es una idea que «de cierta manera no ha funcionado o necesita cambiar o reformarse».

«Es un cambio de identidad y no simplemente un cambio de rol», reflexiona.

3. Sé creativo: imagínate cómo serías

En abril, Ibarra escribió el artículo Reinventing Your Career in the Time of Coronavirus («Reinventando tu carrera en el tiempo del coronavirus»), en Harvard Business Review.

En el artículo, señala que «incluso en tiempos más felices, un cambio de carrera nunca ha sido un proceso perfectamente lineal».

«Es un viaje de exploración necesariamente desordenado«, en el que hay que probar y aprender de «una gama de posibles yos».

Se trata de «ideas que todos tenemos y que giran en torno a quienes quisiéramos convertirnos».