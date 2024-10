El 62% de los trabajadores están preocupados por el impacto de la IA, según nuevo estudio de Adecco

Publicado: octubre 31, 2024, 7:00 am

La quinta entrega del informe Global Workforce of the Future del Grupo Adecco, muestra que el 83% de los encuestados planean permanecer en sus puestos de trabajo actuales, la cifra más alta de los últimos tres años.

Este sondeo, revela que las empresas deben comprometerse con el desarrollo de habilidades para aumentar este segmento de su fuerza laboral y formar a los futuros líderes.

Bogotá, octubre de 2024. El grupo Adecco, presentó la quinta edición del estudio global anual, Global Workforce of the Future: Working through change. Adapting to an AI-driven world of work (la fuerza laboral mundial del futuro: cómo afrontar el cambio y adaptarse a un mundo laboral impulsado por la inteligencia artificial), el cual se realizó a 35.000 trabajadores en 27 países de 20 industrias, y se centra en cómo afrontar el cambio y el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo, mientras que ofrece orientación a las organizaciones que buscan desarrollar una fuerza laboral adaptable y preparada para el futuro.

El análisis de este estudio, arrojó una serie de importantes hallazgos dentro de los cuales se destacan cinco descubrimientos claves:

Los empleadores tienen la responsabilidad de preparar a sus trabajadores: Los colaboradores están preocupados por un futuro incierto, fomentado por dos grandes temas, donde al 48% le inquieta el panorama económico, mientras que al 40% le alarma su seguridad laboral. El 83% de los encuestados, planean permanecer en sus puestos de trabajo actuales (cifra más alta en tres años frente al 61% en 2022), pero el impacto de la IA en la estabilidad se ha subestimado en los últimos 12 meses, y la fuerza laboral busca orientación, ya que el 13% de los entrevistados han perdido sus trabajos debido a la IA (en 2023, sólo al 8% de las personas les preocupa este tema).

Las empresas deben capacitar a una generación de talento preparada para el futuro: Con el apoyo de sus empleadores, un grupo minoritario representado por el 11% de los trabajadores, está superando al resto por medio de su disposición para ser flexibles con sus planes profesionales y proactivos para desarrollar sus habilidades, por ello, las organizaciones deben comprometerse con la formación de aptitudes para aumentar este segmento de su personal y preparar a los futuros líderes.

Dentro de esta categoría, el 93% recibe un plan de desarrollo personalizado por parte de su empleador -frente al 51% de la totalidad de los encuestados- mientras que el 95% participa con frecuencia en capacitaciones sobre liderazgo proporcionadas por su organización -respecto al 57% de todos los entrevistados-.

Los trabajadores quieren movilidad interna, pero los empleadores no ven su valor: Aunque el 76% de los empleados afirma que las empresas deberían capacitar al personal para diferentes funciones en toda la organización, antes de contratar candidatos externos (un aumento de 12 puntos vs el año pasado), tan solo el 9%, es decir, menos de uno de cada diez, planea quedarse para capacitarse en un rol dentro de su organización (una caída del 7% frente al 2023). Finalmente, sólo la mitad de los líderes empresariales (52%) sostienen contar con estrategias para fomentar la movilidad interna.

El impacto de la IA revela un potencial humano de alto valor: A medida que esta tecnología se ha ido integrando más, las organizaciones han podido medir su impacto en la fuerza laboral y están descubriendo mejoras en la productividad; se identificó que los encuestados se ahorran en promedio 1 hora diaria en su jornada al usar la IA, asimismo, el 28% de este grupo, destinan este tiempo para realizar trabajos creativos o estratégicos. Sin embargo, solo el 25% han completado la formación sobre cómo implementar la IA en su trabajo.

Las empresas deben generar confianza en la IA para permitir que cada empleado haga su mejor trabajo: Se están produciendo tantos cambios en el lugar de trabajo, que cuidar la salud mental del personal debería ser una prioridad para las empresas. Así lo demuestra el 40% de los colaboradores que afirmaron haberse sentido agotados en los últimos 12 meses por trabajar demasiado. Por ello, es necesario abordar desde la organización los temores de que la IA beneficie a ciertos grupos de trabajadores, ya que el 62% de los encuestados, aseguran estar preocupados por su impacto, y se han visto afectados negativamente por ella en sus labores. Esto se puede hacer, demostrando que la empresa está comprometida con la inclusión y las prácticas laborales sostenibles.

Asimismo, se reveló que menos de la mitad (46%) de los trabajadores, confía en que sus líderes tengan suficientes habilidades y conocimientos sobre IA para comprender los riesgos de la adopción de ella en el trabajo.

Finalmente, el 76% de los entrevistados manifestó que dentro de un proceso de selección, valora la experiencia humana de un reclutador para ver potencial en ellos más allá de sus habilidades y experiencia, frente al 64 % del año pasado.

