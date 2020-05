5 Prácticas para cuidar la salud durante el aislamiento

Organizar los horarios es clave durante la cuarentena para destinar tiempo de calidad a cada área de la vida. La salud, por ejemplo, es uno de los temas más preocupantes en este situación. A continuación, algunas recomendaciones:

Comer más fruta y hortalizas

Estos alimentos son necesarios en cualquier dieta, independientemente del aislamiento. Vale la pena tenerlos en el radar para que el sistema inmune se fortalezca. Alimentos que contengan cobre, folatos, hierro, selenio, vitamina A, vitamina B12, vitamina B6, vitamina C, vitamina D y zinc se convierten en una dieta completa y variada. Ideal que la alimentación diaria incluya, al menos, tres raciones de frutas y dos de hortalizas.

Hacer ejercicios de relajación o meditar

El ejercicio físico tiene un efecto positivo sobre el bienestar emocional, ayuda a reducir la ansiedad, y a mejorar la calidad del sueño. Intenta realizar a diario algo de ejercicio físico, según tu nivel de movilidad y situación personal. Por ejemplo caminar por casa, bailar, hacer tablas de ejercicios, subir escaleras, entre otros.

Limitar el uso de redes sociales

Es importante poner límites a la conectividad. Está bien revisar las cuentas, feeds o grupos que sigues o en los que participas (por ej en Twiter, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc) y silenciarlos o dejar de seguirlos si la información no es muy fiable o si te parece demasiado abrumadora. Además, es importante evitar difundir información dudosa o de fuentes no fiables.

Intentar mantener una actitud positiva

Reservar algunos momentos en el día para el pensamiento positivo e intentar relajarse es ideal. La fatiga y la tensión acumulada aumenta el malestar emocional y hace más difícil pensar con claridad.

Hacer pausas activas laborales

Las personas que están todo el día frente al computador no cuentan con un área de bienestar en su casa para realizar pausas activas con frecuencia o evaluar su posición en el escritorio. Así que es importante autoregularse para prestar atención a la cantidad de tiempo sentado frente a un equipo de trabajo, es recomendable hacer pausas activas que permita aclarar sus pensamiento y relajar el cuerpo.