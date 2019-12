Tres maneras inteligentes de invertir la prima

El 75% de los colombianos recibirá bonificaciones este mes, según datos de Fenalco. El problema, es que el colombiano promedio ve las primas como una extensión de capital y lo utiliza como parte del gasto diario.

De acuerdo a un estudio realizado por Fenalco, el 59% de los colombianos afirmó que no planea ni ahorra en la época de Navidad, ya que esperan la prima para poder comprar los regalos. Para que esto no represente un desfalco al bolsillo, es importante que las personas puedan planificarse y priorizar, para no endeudarse más de lo previsto.

“Las personas deben implementar el ahorro todo el año y no solo en épocas de prima, deben verlo como un hábito que conjuga la dedicación y la disciplina como una salida al endeudamiento”, asegura Leopoldo Romero, CEO de ChevyPlan.

Saber en qué invertir en estas fechas no es una tarea sencilla ya que requiere de organización, un óptimo manejo de las finanzas personales y aprovechar la oferta de productos y servicios adecuado a nuestras necesidades.

La educación financiera juega un rol fundamental porque permite tomar decisiones acertadas, evitando así abusar del crédito y a endeudarse por encima de la capacidad de pago.

¿Qué debo hacer con la prima?

– Deudas: utilice este bono para amortizar el 100% de los pagos que tenga pendientes, no lo deje para después ya que puede afectar su bolsillo a futuro.

– Inversión: además de ahorrar invierta en aquellos planes o productos financieros que le puedan generar una mayor utilidad a su dinero.

– Formación: financie sus estudios ya sea de cuarto nivel o cursos que le ayuden en su desarrollo profesional. También es una buena oportunidad de ahorro para los gastos de educación de sus hijos.

Obviamente, no deje por fuera los obsequios, pero es lo último que debe pensar de su lista de prioridades, solo destine un pequeño porcentaje y haga un listado de las personas a las que le quiere regalar, de esta manera evitará excederse y tener que asumir nuevas deudas.

Lo importante en estas recomendaciones, no es pensar que deba privarse con los gustos sino tener sentido de responsabilidad en el manejo de dinero, en el que pueda planificarse para cumplir sus metas y empezar el 2020 con buen pie.