Tendencias de liderazgo

Muchas de las grandes empresas de tecnología de hoy en día comenzaron como pequeños proyectos que surgieron de iniciativas de un grupo de amigos que soñaban en tener sus propias compañías donde la gente pudiera interactuar para crear productos y ofrecer servicios que tuvieran un impacto en otros. Apple, Google y Amazon son algunas de ellas.

De esa misma manera, nació en 1992, Digital Ware, una empresa de tecnología colombiana que se especializa en desarrollar y vender softwares ERP, soluciones de gestión del capital humano, así como sistemas de información hospitalaria y aplicaciones de gestión para procesos empresariales en ambientes complejos de negocios.

Durante estos 27 años en el mercado, Digital Ware ha ganado varios reconocimientos, entre ellos: La mejor marca de TI en 2015, según el MinTIC; el Premio Mundial a la Excelencia Empresarial, entregado

por la Confederación Mundial de Negocios Bizz Award en 2006; y el Premio Colombiano Innovación y Desarrollo Tecnológico que es otorgado por Fedesoft.

No más en Colombia hay 250 compañías de software, pero el tema está en que las empresas se diferencien; es decir, creen valor a través de lo que hacen. Por ejemplo, Digital Ware desarrolla productos distintos para las necesidades específicas de clientes en todos los sectores de la economía y presta sus servicios directamente para dar acompañamiento y garantizar la calidad.

Camilo Bernal, uno de los fundadores y ahora CEO de Digital Ware, comparte desde su experiencia siete factores y características que deberían ser tenidos en cuenta por un líder del 2020 para que su empresa se convierta en protagonista:

1) Visión

Un líder que inspira a otros requiere ser visionario, lo cual significa tener ideas ambiciosas que materializar. “Mi sueño y el de mucha de la gente que trabaja conmigo es ser una empresa latinoamericana que está en NASDAQ, en Silicon Valley, cotizada por acciones… ¿Por qué no ser el Google latinoamericano?”.

2) Estrategia

Toda visión necesita tener una estrategia que la soporte. Por ejemplo, con el fin de alcanzar el propósito de estar en la bolsa y en menos de cinco años tener presencia en América Latina, Digital Ware creó una alianza desde 2012 con el fondo de talla mundial H.I.G Capital, socio que será estratégico para el proyecto de expansión de la empresa.

3) Curiosidad

Hoy en día el líder es una persona totalmente diferente, hace las preguntas adecuadas antes de ofrecer respuestas. En ese sentido, un líder curioso se atreve a plantearse retos a partir de nuevas propuestas. De esta manera, por ejemplo, Digital Ware se ha reinventado para desarrollar nuevos productos de la mano de sus clientes.

4) Innovación

La innovación hace parte del ADN de lo digital, pero en Digital Ware innovar va más allá de crear cosas nuevas con las dinámicas del mercado y el avance de la tecnología. “Siempre existe una Junta Directiva que crea la estrategia, pero la innovación se genera de abajo hacia arriba. Si uno escucha a las personas que están con los clientes, es de ahí donde nacen las grandes ideas”, dice Bernal.

5) Valores

Es importante identificar los valores empresariales para transmitirlos en todo lo que se hace. El credo de Digital Ware es la humildad para aprender de cada uno de los más de 2.000 proyectos que han montado y humanidad para crecer en todos los procesos desde una comunicación efectiva y una actitud positiva.

6) Equipo

Las cosas no se logran solas si uno no tiene un equipo comprometido que esté alineado con lo que se hace.»El éxito de los líderes está en como aprovecha el talento de cada persona y que la persona esté feliz. A mí me gusta conocer a los candidatos porque más allá de las competencias técnicas vale lo que son como personas”.

7) Persistencia

En Colombia es muy difícil crear empresas de software porque normalmente el colombiano está acostumbrado a comprar lo extranjero, lo que no sabemos es que muchos productos de este tipo lo implementan

nacionales. Ante ese panorama, no hay que quebrarse sino motivarse y se pueden desarrollar muchos proyectos de tecnología para exportar como lo hacen ahora países como Estados Unidos, Irlanda e Israel.