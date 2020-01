‘La paz no tiene dueño, ni le pertenece a ningún líder político’: Duque

“Somos conscientes de que este es un proceso que no debe tener ningún tipo de ambición personal. Nuestra idea es que esta sea una construcción colectiva como país. La paz no tiene dueño, la paz no le pertenece a ningún líder político; la paz le pertenece a la sociedad entera”.

Así lo dijo ayer el presidente, Iván Duque Márquez, durante la clausura de la reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realizó en Cartagena.

En su intervención, señaló que la consolidación de la Paz con Legalidad se debe lograr “sin protagonismos” y propender para que el país pase “las páginas de otras épocas, donde, con intereses electorales, se trataba de dividir a la sociedad entre amigos y enemigos de la paz”.

“Todos tenemos que ser amigos de la paz, todos somos amigos de la paz, y los únicos enemigos son los que han pretendido por la violencia arrebatarle a la sociedad sus derechos y libertades”, enfatizó.

Duque trajo a colación las experiencias de otras naciones en la búsqueda de la paz y comentó que en la sesión de Cartagena se evidenciaron las características de cada una de las naciones en sus propósitos de garantizar el bienestar de sus habitantes.

En este sentido, dijo que existen elementos en común y destacó que “sin lugar a duda, el eje común tiene que ver con llevar a que el concepto de paz esté por encima de la politización de momento; que esté por encima de las disputas partidistas; que esté por encima de las controversias de ocasión y se convierta en un gran propósito nacional”.

Aseguró, además, que su “Gobierno no hace política con la paz, pero que quiere desarrollar una política de Paz con Legalidad en todo el territorio”.