Informalidad laboral afecta más a las mujeres que a los hombres

Con una tasa de 46,2% en las 13 principales ciudades y área metropolitanas, y del 47,2% para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, la informalidad sigue siendo un dolor de cabeza para los colombianos y uno de los principales problemas de la economía.

Según el Dane, en el trimestre septiembre – noviembre de 2019, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,5%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,2%. En el mismo periodo del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 45,7% y 48,3%, respectivamente.

Una situación similar se presenta con las cifras del desempleo. En noviembre del año anterior, por sexo y en total nacional, la tasa de desempleo de los hombres fue 7,0% y la de las mujeres fue 12,2% (en noviembre de 2018, estas tasas fueron 6,5% y 11,7%, respectivamente).

Por su parte, en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la tasa de desempleo en los hombres fue de 8,8%, mientras que en las mujeres fue 12,1%. En 2018, las mismas cifras fueron 8,6% y 11,3%, respectivamente.

De las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (70,7%), Sincelejo (65,0%) y Santa Marta (62,2%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (39,0%), Medellín A.M. (40,4%) y Bogotá D.C. (41,4%).