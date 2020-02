Exportaciones a EE.UU crecieron 5,8% el año pasado

Estados Unidos se consolidó como el principal socio comercial del país el año pasado al registrar una participación del 28,6% del total de las ventas externas y un incremento del 5,8% frente al 2018.

De acuerdo con cifras del DANE, analizadas por la Cámara de Comercio Colombo Americana, en 2019 Colombia exportó a ese mercado US$11.290 millones frente a US$ 10.674 millones de 2018.

Por sectores, el dinamismo continúa en el rubro minero energético, pasando de US$ 5.860 millones en 2018 a US$ 6.412 millones en 2019, un alza del 9.4%.

Los productos derivados del petróleo tuvieron una recuperación importante: los aceites crudos de petróleo llegaron a US$ 4.669 millones, con un crecimiento del 7.5%; gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites, que contienen biodiesel aumentaron 168.3%, pasando de US$ 309,4 millones en 2018 a US$ 830,3 millones en 2019. Hullas térmicas llegaron a US$ 200,6 millones, un alza del 39.5% frente al 2018.

No minero energéticas crecen poco

El sector no minero energético, por su parte, pasó de US$4.814 millones en 2018 a US$ 4.878,0 millones en 2019, un aumento del 1,3%.

Al analizar por productos, los que más crecieron fueron cueros, al pasar de US$ 49,1 millones en 2018 a US$ 54,5 millones en 2019, un crecimiento del 10,9%; papel y sus manufacturas en un 40,3%, pasando de US$ 19,2 millones a US$ 27,0 millones; metales y manufacturas un 32,8% alcanzando US$ 356,7 millones en 2019; maquinaria eléctrica pasó de US$ 101,9 millones a US$ 105,7 millones a 2019, un incremento del 3,7%, y autopartes pasaron de US$ 24,8 millones a US$ 41,6 millones, un aumento del 67,5%; y partes para aviación alcanzaron ventas por US$ 55,6 millones, con un repunte del 103,1%.

En materia de textiles y confecciones, se destacaron: ropa de tocador o cocina, pasando de US$ 29,8 millones en 2018 a US$ 35,0 millones en 2019, un alza del 17.2%; pantalones para damas crecieron 6.7%, llegando a US$ 22,7 millones; y las fajas y fajas braga, pasaron de US$ 19,2 millones a US$ 20,2 millones, un crecimiento del 5.1%.

Agroindustriales estables

En 2019, las exportaciones de productos agroindustriales a EE.UU. se mantuvieron estables con una caída de 0,1% frente a 2018, pasando de US$2.844 millones a US$2.842 millones. El valor exportado en 2019 representa un aumento de 0,6% frente a 2017 y de 8,1% frente a 2016.

Las flores y el café siguen siendo los principales productos agroindustriales exportados a Estados Unidos. Las primeras aumentaron 1% en 2019 frente a 2018, al pasar de US$1.150 millones a US$1.161 millones.

Las exportaciones de café cayeron 0,4%, al pasar de US$1.066 millones a US$1.061 millones. Entre los productos con mejor comportamiento en sus exportaciones a EE.UU. en 2019 se encuentran: margarina, arándanos, aguacates, filetes de trucha y langostas.