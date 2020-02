Deuda externa llegó a US$137.422 millones en noviembre

Según el Banco de la República, el saldo de la deuda externa total del país al cierre de noviembre pasado equivalía al 43,1% del PIB y del total de US$137.422 millones, US$72.848 millones correspondían al sector público y US$64.574 millones al privado.

Por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 22,9% del PIB y la del sector privado el 20,3%. En cuanto a plazos, la mayor parte del endeudamiento total es de largo plazo (US$ 114.433 millones) y solo US$ 22.989 millones de corto plazo.

Por largo plazo, según el Emisor, se entiende la deuda cuyo vencimiento original ha sido pactado a un plazo superior a un año a partir del desembolso de los recursos; la de corto plazo es aquella contratada a un plazo igual o inferior a un año.

En cuanto a la deuda pública, US$ 72.137 millones correspondían a créditos de largo plazo y solo US$710 millones a empréstitos de corto plazo.

Por su parte, la deuda privada sí tiene un alto componente de corto plazo, ya que del total (US$ US$64.574 millones) US$ 22.278 millones corresponden a corto plazo y US$ 42.296 a largo plazo.

Según el Banco de la República, las obligaciones privadas se derivan de la colocación de bonos en el exterior, la financiación de operaciones de comercio exterior y los préstamos externos (dentro de los cuales se incluye el arrendamiento financiero, por ejemplo, de aviones).

Los recursos obtenidos suelen tener por objeto financiar: capital de trabajo, procesos de privatización, inversiones en el exterior, importaciones y procesos productivos dirigidos a exportaciones, entre otros.

En cuanto a fuentes, la deuda privada tiene dos modalidades. La primera es la financiación directa (préstamos, arrendamiento financiero, bonos y crédito comercial) que otorgan entidades del exterior a las empresas nacionales. La segunda es deuda que se toma a través del sistema financiero nacional, principalmente, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y los bancos comerciales que realizan una labor de intermediación con los corresponsales extranjeros para el financiamiento de operaciones de comercio exterior.