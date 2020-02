Así twittearon los colombianos durante los Óscar

Los usuarios de la plataforma estuvieron muy activos por la 92ª entrega de los Premios Oscar, mostrando interés por las celebridades y las películas protagonistas de la noche. En Colombia se registraron 23.4K tweets durante su transmisión, según Kantar IBOPE Media.

El momento cumbre, fue entre las 23:07 y las 23:11, cuando Joaquín Phoenix fue anunciado como ganador del premio a mejor actor y dio su discurso, y el minuto de oro fue a las 23:08 con 224 tweets provenientes de 217 autores únicos.

Además, según el mismo estudio el formato preferido por los colombianos para acompañar sus tweets son las fotos con un 23.6%, seguido por vídeo con 10.9%, gifs animados 4.5% y links 4.2%.

Las palabras más mencionadas por los twitteros colombianos durante el transcurso del domingo fueron Oscar, mejor, Joker, oscars, Joaquin, Phoenix y oscars2020, entre otras. Y los hashtags más utilizados fueron #Oscars, #Joker, #parasite y #joaquinphoenix.

La gala fue tendencia mundial

A nivel global el momento más twitteado de la noche fue cuando ‘Parásitos’ terminó con todos los paradigmas y ganó la estatuilla a Mejor Película. Esto fue lo más mencionado en Twitter en la noche de la premiación:

Los 5 momentos más twitteados de la noche

‘Parásitos’ gana Mejor Película Joaquin Phoenix gana Mejor Actor por ‘Joker’ Bong Joon-ho gana Mejor Director por ‘Parásitos’ Renée Zellweger gana Mejor Actriz por ‘Judy’ La actuación de Eminem

Las celebridades más mencionadas en Twitter

Bong Joon-ho Joaquin Phoenix Eminem (@Eminem) Brad Pitt Natalie Portman

Las películas más Twitteadas de la noche

Las celebridades reaccionan a los Oscar

Los famosos también utilizaron la plataforma para compartir con sus seguidores los momentos más importantes de la gala.

La ex Primera Dama de Estados Unidos, Michelle Obama (@MichelleObama), felicitó a los creadores de American Factory, documental ganador del Óscar en su categoría, mencionando que “rara vez las historias son ordenadas o perfectas”.

Congrats to Julia, Steven, and the whole crew on winning Best Documentary for #AmericanFactory, Higher Ground's first release! So glad to see their heart and honesty recognized—because the best stories are rarely tidy or perfect. But that’s where the truth so often lies. https://t.co/qtdNEw9H3f — Michelle Obama (@MichelleObama) February 10, 2020

El artista Eminem (@Eminem) compartió un Tweet muy emotivo agradeciendo a @TheAcademy por recibirlo, por su show, y pidiendo disculpas a sus fans por haberse tardado 18 años en estar ahí.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) no pudo aguantarse las ganas de felicitar a Renée Zellweger después de haber predicho que ella ganaría el Oscar a Mejor Actriz y darle las gracias a Joaquin Phoenix por “un discurso tan valiente desde el corazón”.

I told you, Renée! I told you when you were on my show and I’m usually always never wrong. #TheOscars — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 10, 2020