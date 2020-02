Airbnb y gobierno dan nuevo paso para la reglamentación de la plataforma

El debate de la reglamentación de las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios está más vivo que nunca; el regreso de Uber, la normativa para poner en servicio otras app de transportes como Beat o Didi y la entrada en vigencia de otras como AirRbnb son algunas de las discusiones que se han venido dando en los últimos meses.

Ahora, el Gobierno anunció un buen paso que se da con la negociación entre el Ministerio de Comercio y Airbnb para poder operar en el país de forma sostenible, responsable y legalmente a través de la inscripción de dicha plataforma en el Registro Único Tributario y el tributo efectivo del IVA.

Así. Airbnb deberá pagar IVA por sus servicios prestados en el país. «Como administración tributaria creemos que todos los actores del comercio y servicios en la economía digital tienen que tener la equivalencia en las cargas tributarias de la economía formal y productiva de los países, por eso, le estamos apuntando a que las plataformas tecnológicas que prestan servicios en Colombia tributen el Impuesto Sobre las Ventas -IVA», aseguró José Andrés Romero Tarazona. Director General de la DIAN

Por su parte, Leo Tristao, Gerente General de Airbnb para Sudamérica, afirmó que la plataforma siempre ha estado comprometida con hacer crecer el turismo en Colombia y por eso llegaron a este acuerdo. Además, parte de este compromiso se ha visto manifestado en la creación de empleo a través del Centro de Soporte en Bogotá que abrió en septiembre del año pasado.

Este espacio es una opción a través del cual se da apoyo en español, inglés y portugués a viajeros y anfitriones de toda América. Este es el primer centro de este tipo que Airbnb abre en Latinoamérica y que hoy emplea más de 500 personas.

Frente al acuerdo, ulián Guerrero Orozco, Viceministro de Turismo señaló que “Estamos muy contentos con este logro. Las plataformas digitales como Airbnb son bienvenidas como herramientas de promoción del turismo nacional y la comercialización de productos y servicios asociados a los viajes, siempre que cumplan con la normatividad del país y se garantice el ejercicio de la sana y leal competencia en toda la cadena de valor del sector”.

Finalmente, Cotelco también celebró el acuerdo firmado. “Desde Cotelco celebramos el compromiso adquirido por la plataforma con el Ministerio. Como lo hemos expresado en diversos escenarios, estamos a favor del uso de la plataforma digital, siempre y cuando no estimule la competencia desleal que actualmente promueve, por lo que considero que los acuerdos logrados van en la dirección correcta. Ahora esperamos que se haga realidad por parte de Airbnb, dejando de anunciar establecimientos ilegales que no tengan RNT y que por tanto no cumplan con la normatividad colombiana”, indicó el presidente ejecutivo Nacional de Cotelco, Gustavo Adolfo Toro Velásquez.