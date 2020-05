Tres recomendaciones para asumir el cierre de una empresa

Con la contingencia del Covid 19 muchas empresas, gran parte de ellas pequeñas y medianas, han tenido que asumir el hecho de que definitivamente deben cerrar y terminar su ciclo productivo.

Sin embargo, esto causa un fuerte impacto en quienes están involucrados en ello, especialmente sus creadores, por ello, la coach de resiliencia y vida Martha Fernández da algunas claves para asumir este momento con tranquilidad y ver al futuro.

“Después de tener una gran pérdida, si el resultado que estoy teniendo en mi vida no me gusta, debo hacer otra cosa porque hacer más de lo mismo -pretendiendo un resultado distinto- es una verdadera locura. No podemos movernos ni cambiar, manteniendo las mismas creencias y la misma mentalidad que sujetan el conflicto. Esto incluye nuevos comienzos y un nuevo paradigma que tienen que ver con el amor y la compasión por nosotros mismos», afirma Fernández.

Para esta coach de resiliencia y vida una parte fundamental en el proceso es querer cambiar de ruta en medio del dolor porque, no es que no se sientan el dolor y la tristeza, se trata de seguir adelante a pesar de ello y de los retos que pueda plantearnos la incertidumbre: “es poder actuar en presencia del miedo, comprendí que ser feliz y enfocarse en el amor -y no en el miedo- era una decisión. Transforma tu dolor en amor, sigue adelante y sé feliz”.

También resalta que “buscar estabilidad en la inestabilidad es muy desgastante. El mundo no nos da la seguridad que creíamos… Soltar las expectativas y pretensiones sobre un mundo que es cambiante y reconciliarnos con la vida que aún nos queda por vivir es prioritario. Enfocarnos en la salud y lo económico es básico pero igualmente importante es atender y cuidar nuestros pensamientos y emociones para minimizar los riesgos de caer en la depresión”.

Recomendaciones para afrontar un nuevo comienzo

Aceptar el cambio. No aferrarse al pasado, comprender -a su propio ritmo- que todo cambia y que la vida continuará. La pregunta es cómo quieres vivir los años que nos quedan.

Si tú quieres con todas tus fuerzas seguir adelante después de tu pérdida y ser feliz, pero te comportas y hablas como víctima, te sientes una víctima por lo que sucedió y no aprendes a hacerlo diferente, no existe posibilidad de cambio alguno. Tu coherencia estará siendo perfecta para ser una víctima, pero desalineada con lo que en verdad deseas que es una vida feliz. Te sentirás en conflicto, queriendo una cosa y haciendo otra. La salud mental y emocional es tan importante como la salud física y las finanzas, por ello el pensamiento positivo y tener un plan de acción para llegar a las metas son fundamentales para asumir un nuevo comienzo.

