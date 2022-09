Tokens no fungibles: los NFTs nos invaden: Expertos del mundo crypto – blockchain comparten su visión

Publicado: septiembre 25, 2022, 12:33 pm

Los tokens no fungibles -NFT, por su sigla en inglés- permiten a los usuarios crear activos digitales únicos. La creación, transferencia, transacción y propiedad de esos NFT requieren de tecnologías y protocolos de cadena de bloques especializados integrados directamente en contratos inteligentes. Hasta aquí, una definición técnica, pero ¿Qué son realmente los tokens no fungibles? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se habla tanto de ellos?

¿Los NFT y los metaversos son una moda o realmente tienen utilidad? Eduardo Erlo, Marketing Manager de Status.im – empresa que desarrolla bienes públicos para la web3, para defender los derechos humanos-, opinó: “La tecnología de tokens ERC-721 (NFT) es algo muy potente y con muchas posibilidades para resolver diversos problemas del mundo real. Todavía está siendo explorada de diferentes maneras. Algunos de estos experimentos funcionará pero serán temporales, y otros serán a largo plazo. Es el camino normal de toda evolución tecnológica”.

“Hoy la tecnología ha evolucionado hasta tal punto que la capacidad de procesamiento de imágenes y la rápida conexión a Internet pueden crear experiencias mucho más inmersivas. También el hecho de que algunas grandes tecnológicas empezaran a hablar de ello ayudó a crear más interés en el público general”, añadió.

Pero los entornos virtuales existen desde hace muchos años, sobre todo en el gaming. ¿Por qué ahora muchas empresas hablan de los metaversos como algo reciente? Sobre esto, Leo Elduayén, CEO de Koibanx -compañía líder en tokenización financiera utilizando tecnología blockchain- aclaró: “La diferencia de los entornos virtuales actuales y los pasados radica en el nuevo rol que empezaron a tener los NFTs dentro de ellos.

En el mundo del gaming siempre fue un desafío generar recompensas e incentivos que logren que los jugadores estén más tiempo detrás de la pantalla. Por ese motivo, por ejemplo, aparecieron los juegos play to earn en los cuales el usuario es recompensado con un token creado por estas empresas. Gracias a los NFTs, quienes participen de este tipo de juegos/entornos virtuales, son realmente dueños de sus personajes, vestimenta, materiales, etc. ¿Por qué son realmente dueños? Porque los NFTs al estar en una blockchain son transaccionables y únicos.

“A su vez, la experiencia inmersiva se completa en todos sus aspectos. No solo uno participa de manera más vívida de esa realidad virtual (mediante realidad aumentada o dispositivos de hardware que nos llevan de manera directa al mundo virtual) sino que el valor que uno genera en dicho mundo virtual, también pasa a tener valor en el mundo real (NFTs y cryptocurrencies)”.

Pero ¿hay una burbuja de NFT? “Pensando en los NFTs como obras de arte y en el concepto de generar comunidad para crear un supuesto valor, personalmente creo que sí, que está al menos inflado. Pero el concepto de burbuja hay que tomarlo con cuidado, ya que el valor de un activo claramente lo da la oferta y la demanda, y debemos distinguir si nos referimos al alto valor de los NFT o a la alta cantidad de proyectos que realmente no generan valor”, opinó Elduayén.

Sin embargo, sobre la utilidad real de los tokens no fungibles, remarcó: “Los Non Fungible Tokens (NFTs) son activos digitalizados que están dentro de un protocolo blockchain y tienen la característica de ser únicos. El término fungible hace referencia a todos aquellos activos que teniendo un par, es indistinto tener uno u otro; por lo tanto, los NFTs son aquellos que son irremplazables, por ejemplo: una obra de arte, un título valor, etc. Este estándar de tokens (activos digitales en la Blockchain) puede ser aplicado en procesos o productos que agregan mucho valor (ej: Una escritura de una propiedad inmueble; una factura de crédito electrónica pendiente de cobro; acciones de una empresa con derechos especiales; una obra de arte)”.