Tercer pico de la pandemia está afectando a todos los grupos de edad, según MinSalud

Aunque el comportamiento de la pandemia no es homogéneo, pocos dudan que el país atraviesa el peor momento del tercer pico, con 588 fallecidos reportados en las últimas 24 horas (para un total de 96.366), 24.376 nuevos casos y más de 158.000 casos activos.

“Después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. El comité del paro debe entender que la situación epidemiológica no da más”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

Frente a la actual situación, Ruiz Gómez planteó tres reflexiones:

La primera, la población de 60 a 69 años está representando la mayor carga; segundo, la vacunación en mayores de 70 años reduce sustancialmente la mortalidad, y tercero, hay un ligero aumento de menores de 40 años por «masa de contagio».

A pesar de haber superado los 13 millones de vacunados el domingo 13 de junio (3,8 millones con las dos dosis recibidas), algunas regiones están viviendo la severidad del pico de contagios y decesos.

De hecho, según el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, “el tercer pico de la pandemia está afectando a todos los grupos de edad”, aunque cada vez es más evidente la reducción en la proporción de muertes de la población mayor de 80 años; los grupos poblaciones de 70 a 79 años y de 60 a 69 años de edad.

Según Moscoso, «el primer pico se vio influenciado por la protección de los adultos mayores que estaban en casa y afectó a menores de 70 prioritariamente». En cuanto al segundo pico de diciembre-enero, indicó Moscoso, se registró una mayor afectación a las personas adultas mayores.

«El tercer pico está afectando a personas mayores que hoy no han recibido su vacuna o no tienen el esquema completo, pero también afecta a otros grupos de edad, personas con comorbilidades que tienen hoy disponible la vacuna, pero no se la han aplicado», explicó el viceministro.

Moscoso señaló que si bien los números en cuanto a decesos son muy preocupantes, «no se puede perder de vista que el número sería más alto si no protegíamos a los más vulnerables con la vacunación», como se está haciendo en el país.

Por esta razón, el viceministro solicitó a los ciudadanos salir a vacunarse, teniendo que han llegado 18,5 millones de dosis de diferentes laboratorios, pues de esta manera «buscamos prevenir las complicaciones, defendamos nuestra vida», concluyó.

