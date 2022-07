Psicólogos, los profesionales más requeridos después de la pandemia

Publicado: julio 21, 2022, 1:52 pm

Los expertos en salud de todo el mundo lo afirman, la humanidad está en medio de una crisis de salud mental, incluso algunos aseguran que se trata de una nueva pandemia y las estadísticas lo corroboran, las tasas de trastornos como la depresión y la ansiedad, aumentaron en un 25 % durante el primer año de la pandemia sumando 1.250 millones de personas con algún trastorno mental, según el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Han pasado dos años desde que la pandemia del COVID-19 paralizó el mundo, y aunque los contagios por coronavirus se han ido controlando, las consultas por trastornos mentales vienen en aumento. Según la doctora Viviana Álvarez, especialista en neuropsicología y decana del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), el incremento notorio en las remisiones para consultas de primera vez tanto por psicología como psiquiatría, han hecho evidente que el mundo se enfrenta ahora a una crisis por salud mental.

“Hay una queja recurrente por parte de la población. Aún en medio de las consultas de medicina general, los pacientes manifiestan que se sienten nerviosos, preocupados, angustiados y no pueden dormir, esta última es una de las características más importantes de la enfermedad mental y no solo es frecuente hoy en día entre los adultos, también entre los jóvenes y los niños” manifestó la Doctora.

Niños muy ansiosos con problemas para concentrarse, jóvenes que han perdido el sueño y que sienten que no pueden superar las dificultades, han hecho que las remisiones y consultas en psicología clínica y psiquiatría pediátrica vayan en aumento de acuerdo con la especialista, “Tenemos cada vez más población con necesidades en atención psicológica y psiquiátrica y desde todas las entidades se está requiriendo una mayor agenda de psicólogos. Las unidades de salud mental que atienden niños y adolescentes ya están con una ocupación importante y los psiquiatras infantiles y psicólogos clínicos del área pediátrica, no tienen la frecuencia de consulta necesaria para brindar mayor cobertura y servicio de calidad”, aclaró.

Según el Informe Mundial sobre Salud Mental, los trastornos mentales están gravemente desatendidos, casi la mitad de la población mundial vive en países en los que solo hay un psicólogo o psiquiatra por cada 200.000 habitantes, además la mayoría de las personas que sufren trastornos mentales no recibe ningún tratamiento. Por otro lado, varios factores impiden que las personas busquen ayuda, como la mala calidad de los servicios, los bajos niveles de conocimientos sobre salud mental, la estigmatización y la discriminación.

“Son los profesionales en salud mental quienes brindan un equilibrio en la sociedad porque contribuyen en la prevención y el tratamiento de síntomas que de no tratarse a tiempo, pueden llegar a convertirse en trastornos severos, por eso es necesario ampliar nuestro número de psicólogos clínicos, quienes pueden intervenir de forma más fácil y oportuna”, explicó la especialista.

A pesar de la política de salud mental de 2018 a través de la cual hay una cobertura importante que amplía la prestación de servicio en psicología y psiquiatría en Colombia, el país no cuenta con el personal suficiente. “Luego de una consulta de primera vez en psicología clínica y psiquiatría, los controles no tienen la frecuencia que se necesita y eso genera que el paciente entre en crisis y que necesite atención intramural, es evidente que no tenemos la cantidad de psicólogos que se requieren para ayudar a la población nacional” manifestó la Decana.

“En Colombia hay alrededor de 143 programas de psicología, entre a distancia, virtuales y presenciales, lo cual indica que hay buen número de personal en formación y que los servicios son de calidad. Sin embargo, es necesario garantizar que los profesionales de la psicología cuenten con sus prácticas idóneas en tiempo y espacio en el área clínica ya que esto hace realmente la diferencia, en la FUCS tenemos esa oportunidad de primera mano con dos hospitales propios y estamos formando personal capaz de influir positivamente en la sociedad”, explicó Viviana Álvarez conforme al informe de la OMS que hace un llamado a disponer de personal competente y motivado como factor vital para que los sistemas de salud funcionen bien.