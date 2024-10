ORICA: INNOVACIÓN Y COMPROMISO CON LA INDUSTRIA MINERA COLOMBIANA

Publicado: octubre 17, 2024, 12:29 pm

Manuelangel Aldana, recientemente nombrado Gerente General de Orica para Colombia, Caribe y Panamá, lidera la conversación sobre la compañía. Con más de 150 años de experiencia, Orica se ha consolidado como líder en soluciones para la minería, la construcción y la infraestructura, destacándose en el sector por su enfoque en la adaptación y la sostenibilidad. Su estrategia en Colombia y el Caribe se centra en consolidar su posición en el mercado y atraer talento clave para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible. A continuación, profundizamos en las iniciativas estratégicas que respaldan esta visión.

¿Cuáles son las estrategias clave para consolidar la presencia de Orica en Colombia, Caribe y Panamá, y cómo se alinean con los objetivos globales de la empresa?

Manuelangel presenta una visión clara para consolidar la presencia de Orica en Colombia, el Caribe y Panamá, subrayando la importancia de construir relaciones a largo plazo. “La colaboración con Indumil es un ejemplo clave, ya que ha generado valor y fomentado el crecimiento mutuo”, comenta. Además, destaca que el portafolio de Orica no se limita a los explosivos: “Ofrecemos soluciones digitales y productos químicos especializados que mejoran la eficiencia y apoyan la sostenibilidad en la minería”. En el Caribe, señala que están invirtiendo en hubs logísticos para optimizar la cadena de suministro. “Estas iniciativas están completamente alineadas con los objetivos globales de Orica: fomentar la innovación, impulsar la sostenibilidad y generar valor a largo plazo”, concluye.

¿Cómo está Orica innovando y adaptándose a la demanda de insumos químicos, y qué avances recientes ha logrado en soluciones más seguras y eficientes?

“La innovación y la sostenibilidad son el motor que nos impulsa a seguir avanzando”, comenta Aldana. Este mes, Orica anuncia la creación de una nueva vertical de negocio: Químicos Especializados para Minería, que incluye productos como cianuro de sodio y emulsificantes. Esta iniciativa refuerza la adquisición de Cyanco en abril, consolidando su posición en la región. “Además, brindará al mercado mayor transparencia y simplificación en un área clave”. La nueva línea optimiza costos, mejora la competitividad gracias a sinergias con plantas en Norteamérica y reduce la huella de carbono al disminuir los transportes de larga distancia. “Pronto, más clientes se beneficiarán de una oferta más eficiente y segura”, asegura.

¿Cómo reafirma Orica su compromiso con una minería sostenible y qué rol tiene Colombia en esta estrategia?

Manuelangel destaca el compromiso de Orica con una minería más responsable, poniendo énfasis en la equidad de género y las prácticas sostenibles como pilares estratégicos. “La Escuela de Operadoras, que iniciamos hace dos años, capacita a mujeres sin experiencia en el sector minero, dotándolas de las habilidades técnicas necesarias para integrarse a nuestras operaciones”, explica, resaltando que este proyecto impulsa la diversidad y genera más oportunidades para las mujeres en la industria. Actualmente, Orica Colombia cuenta con un 32% de participación femenina, una cifra notable frente al promedio del 14% en empresas proveedoras de minería, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM). *Datos recopilados por la Asociación Colombiana de Minería (ACM)

Aldana también menciona el programa Champions, en alianza con Women In Mining (WIM), que forma líderes en diversidad. “Estamos creando un entorno más equitativo”, asegura. En cuanto a sostenibilidad, subraya la importancia del Orica Impact Fund (OIF) y proyectos como ‘Pequeños Guardianes del Páramo’, que promueve la conservación de ecosistemas mediante educación y prácticas sostenibles. Además, Orica impulsa el uso de energías renovables con la instalación de paneles solares en comunidades locales, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono. Con vistas a 2025, se están evaluando nuevas iniciativas, muchas de ellas en colaboración con clientes. “Así seguimos invirtiendo en nuestra agenda ESG, uno de los pilares fundamentales de la compañía”, finaliza.

¿Qué innovaciones está implementando Orica en Colombia y el Caribe para mejorar la eficiencia y sustentabilidad en los procesos mineros?

La innovación tecnológica ha sido fundamental para el crecimiento de Orica en los últimos cinco años. “Hemos invertido cientos de millones de dólares en el desarrollo de tecnologías avanzadas que generan valor en todas las etapas del proceso minero, desde la exploración hasta más allá de la voladura, como, por ejemplo, el monitoreo en tiempo real de riesgos geotécnicos.”, explica. Menciona la incorporación de tecnologías como Axis, que optimiza la exploración, y RHINO™, que proporciona datos precisos de la dureza de la roca durante la perforación para diseñar voladuras más eficientes, el cual se complementa con la tecnología explosiva de energía variable 4D™, que permiten ajustar las cargas según las necesidades del terreno. Además, desde hace años que han digitalizado toda la cadena de valor con herramientas como BlastIQ™ y FRAGTrack™.

En Colombia y el Caribe, muchos clientes ya están utilizando estas soluciones tecnológicas, y Manuelangel ve un gran potencial de crecimiento en la región. “Nuestra meta es continuar generando valor para la industria a través de estas innovaciones, que son parte de nuestra estrategia de crecimiento a mediano y largo plazo”, concluye. Al optimizar el uso de explosivos, Orica no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce el impacto ambiental, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad.

¿Cómo planea Orica atraer y retener talento en un sector tan especializado y fortalecer su reputación como empresa de referencia?

Atraer y retener talento en un sector especializado como el nuestro es esencial. “Lograr la certificación como Great Place To Work® y mejorar nuestro puntaje en la recertificación son logros de gran orgullo”, señala Aldana. No obstante, destaca que lo más importante es el enfoque integral que ofrece la empresa, promoviendo un equilibrio entre vida laboral y personal. Orica brinda flexibilidad con esquemas de trabajo híbrido y fomenta un ambiente inclusivo y diverso, valorando las diferencias culturales y de pensamiento. También cuentan con programas de becas y han sido reconocidos en rankings como Employers for Youth y FirstJob.

Aldana subraya la importancia de las oportunidades de formación y desarrollo, destacando que invertir en el crecimiento del equipo es clave para el futuro de la compañía. “Estoy emocionado de recibir de mi colega Mark De Castro un equipo tan talentoso, en un entorno que valora tanto el desempeño como el bienestar”, asegura, reafirmando su compromiso de continuar siendo una referencia en la industria.

