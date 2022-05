Madres emprendedoras contrarrestan el desempleo de la mujer en Colombia

Hace doce años, y tras un tiempo lejos de su tierra, Ángela María Hincapie volvió a Tarazá, en el Bajo Cauca de Antioquia, con un sueño: crear su propia empresa y generar empleo y progreso en su municipio. Con el apoyo de su familia fundó la Editorial Libélula, que hoy ofrece servicios editoriales y gráficos a su clientela en esta subregión del departamento, incluyendo entidades públicas y empresas privadas de gran tamaño.

Como todos los emprendedores, recorrer este camino no se le ha hecho fácil, pero gracias al soporte de sus familiares, de su equipo de trabajo y en especial de entidades como las que integran la alianza Avancemos Bajo Cauca (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo –USAID–, Comfama, Mineros y la Fundación de Mineros e Interactuar), ha logrado sacar adelante a su familia, en especial a sus hijas: Alejandra, quien en la actualidad estudia medicina en la Universidad de Antioquia, y Susana, que avanza en la etapa escolar.

“El apoyo ha sido indescriptible, me han abierto los ojos, me han invitado a soñar. Me han enseñado a dejar de pensar como un negocio pequeño y a hacerlo como una gran empresaria, a conseguir nuevos clientes, a llevar la contabilidad. He crecido como empresaria y como persona”, sostiene Ángela.

Ángela hace parte de las mujeres cabezas de hogar que son acompañadas en su formalización y crecimiento empresarial por Interactuar, con lo cual la entidad aporta para la disminución de los índices de desempleo femenino en el país, que de acuerdo con cifras del Dane alcanzó el 16,8 % entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, y al incremento en la participación de las mujeres en la actividad emprendedora a nivel nacional, la cual, según Confecámaras, viene en alza: de las empresas creadas en 2021, el 61,3% fueron formalizadas por mujeres.

Según el líder comercial de Interactuar, Luis Alberto Acevedo, las mujeres que son cabezas de hogar representan el 35 % del total de empresarios apoyados por la entidad, con una colocación de créditos que alcanza hoy los $40.000 millones.

“Estas mujeres por lo general tienen pocas posibilidades de acceder a recursos en otras entidades, provienen de niveles socioeconómicos de estratos 1, 2 y 3, y sus créditos suelen ser por montos inferiores a los $10 millones. La misión de Interactuar es financiar sus ideas de negocio y apoyarlas para que puedan fortalecerlas y hacerlas crecer”, sostiene Acevedo.

El líder comercial destaca la responsabilidad de estas mujeres para sacar adelante sus negocios y generar bienestar y calidad de vida mediante la creación de empleo, su compromiso con sus proyectos productivos y su buen comportamiento en el hábito de pago.

“Madres con poderío”, una campaña que reconoce su labor

Como un reconocimiento a esas empresarias que son cabezas de hogar y velan por el sustento de sus familias, Interactuar desarrollará durante mayo la campaña “Madres con poderío”, mediante la cual les brindará un detalle y un apoyo para que sigan adelante con su propósito empresarial y personal.

Durante este mes, en todas las sedes de la entidad las empresarias cabezas de hogar que tienen vínculo con Interactuar se les entregará una ancheta como detalle por la celebración del Día de la Madre. Además, entre ellas se rifarán 39 bonos por un valor de $200.000 cada uno para abonar al pago de los créditos que tengan con Interactuar.