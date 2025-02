Kendrick Lamar sacudió el Super Bowl LIX con un show inolvidable

Publicado: febrero 11, 2025, 11:00 am

El Super Bowl LIX no solo entregó un espectáculo deportivo de alto nivel, sino también un show de medio tiempo que dejó huella. Kendrick Lamar, el aclamado rapero de Compton, se adueñó del escenario en el Caesars Superdome de Nueva Orleans con una presentación que combinó sus mayores éxitos, simbolismo cultural y momentos inesperados.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la interpretación de Not Like Us, su tema dirigido a Drake. Aunque suavizó algunas partes del mensaje, Lamar no dejó de hacer referencia directa a su rival, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El show también tuvo apariciones sorpresa que elevaron aún más la experiencia. Samuel L. Jackson, encarnando una versión del icónico Tío Sam, aportó su carisma al espectáculo, mientras que la leyenda del tenis Serena Williams sorprendió al público con su presencia en el escenario.

Pero no todo fue espectáculo planeado. Un manifestante irrumpió brevemente con una bandera en apoyo a Gaza y Sudán, un acto que no estaba en el guion y que fue rápidamente contenido por la seguridad.

Desde la música hasta los simbolismos en su vestuario y puesta en escena, Kendrick Lamar logró un performance cargado de energía y mensaje, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes de la actualidad.