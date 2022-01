“Indicadores de gestión de los propietarios de empresa”

Por Gonzalo Gómez Betancourt**

Con motivo de la OPA de la familia Gilinski a Sura y Nutresa, vale la pena reflexionar sobre cuáles son los indicadores de gestión que deben revisar los propietarios de las empresas en términos generales para saber si su inversión o patrimonio está ganando valor.

Para los que siguen mis artículos en esta prestigiosa revista Gerente, no es una sorpresa que yo les hable de la propiedad de los empresarios, ya que como he insistido durante toda mi carrera profesional, casi en ninguna parte, ni en universidades, ni escuelas de negocio, les enseñan a ser buenos propietarios, aunque si lo hacen como administradores y directivos cuando estudian carreras afines a la administración de empresas. Pero ahora hay opciones en las escuelas de propietarios de empresas que ya se empiezan a ver en el mundo.

Empecemos por entender cuál es el interés de un propietario de empresa o accionista, dependiendo de si se trata de una empresa familiar o no familiar. Independiente del tipo de empresa, un propietario activo debe estar en la capacidad de responder preguntas tan sencillas como: Cuánto vale su patrimonio, es rentable comparado con el sector, lo está haciendo bien, qué nivel de riesgo está corriendo con esta inversión, su patrimonio está creciendo en dólares, es capaz de saber si su patrimonio ha generado valor o no, cómo es el impacto de su patrimonio en los demás stakeholders, que tan bien lo están haciendo sus miembros de junta directiva, etc. Usualmente, para responder estas preguntas vamos a hablar de cinco principales objetivos que agrupan a la mayoría de tipologías de propietarios, tan importante es el resultado como el proceso de haber alcanzado los mismos, así que debemos poder analizar ambos tipos de indicadores, los de resultado: Crecimiento, Liquidez, Impacto en Stakeholders; y los de proceso: Control y Gobierno Corporativo.

Crecimiento de su patrimonio: Los propietarios de una empresa están interesados en que el valor de su patrimonio crezca y por supuesto, más que la inflación y la devaluación, ya que lo más recomendable es medir su patrimonio en dólares para exigir a los ejecutivos rentabilidades apropiadas según el riesgo país. Igualmente se debe comparar estos indicadores con los pares sectoriales. Retorno: ROE (Rentabilidad de patrimonio), ROA (Rentabilidad de los activos), EVA (Valor económico agregado), ROIC (Rentabilidad del capital invertido) Apreciación Patrimonio: Valoración de la compañía, múltiplos, flujo de caja libre descontado, Q de tobin. En pesos y en dólares, comparado con métricas como inflación, devaluación, riesgo país. Crecimiento: En ingresos, unidades, en EBITDA (Utilidades antes de interés, impuestos, amortizaciones y depreciaciones), EBIT(Utilidades antes de intereses e impuestos), Utilidad Neta. Inversiones: Capex (Incrementos en inversiones de capital), Opex (Incremento en capital para las operacionales). Liquidez de la acción: Los propietarios deben poder sentir el verdadero bienestar de ser propietarios y esto solo se logra a través de la liquidez de la acción, es decir, la facilidad de compra y venta de la misma, y los dividendos por acción obtenidos de la gestión adecuada de la empresa. Liquidez: Ratio de liquidez y prueba ácida. Márgenes: Margen de Contribución, Margen Bruto y Margen Neto. Rendimiento: Rendimiento de la acción, flujo de caja del inversionista. Dividendos: Dividendo por acción, porcentaje de dividendos frente a la utilidad neta. Control de la propiedad: El control es indudablemente uno de los aspectos fundamentales para que los propietarios puedan monitorear una empresa, ya que de esto depende los derechos políticos, y por lo tanto la capacidad de tomar decisiones al interior de la empresa, ya sea en su asamblea de accionistas o en su junta directiva. Deuda: Total endeudamiento, deuda contra patrimonio, deuda contra Ebitda Control de la propiedad: porcentaje de acciones en poder de los accionistas mayoritarios, indicadores de toma de decisiones, valor de las últimas transacciones. El Impacto a los stakeholders: Los propietarios conscientes no quieren ser accionistas de una empresa, que no tenga impactos positivos en los demás stakeholders, por lo tanto es necesario que ellos conozcan de primera mano estos indicadores. Clientes: NPS el ratio de experiencia del cliente, satisfacción del cliente. Proveedores: Ratio de rotación de pago de proveedores por tamaño. Empleados: Rotación de empleados, nivel de beneficios a empleados. Comunidad: Inversión en la comunidad. Medio Ambiente: Medición del impacto de huella de carbono. Estado: Nivel de pago de impuestos. Familia: Nivel de unidad familiar y compromiso de los miembros de la familia con sus empresas. Gobierno corporativo: Los propietarios están interesados en la forma como se gobierna, dirige y controla una organización en sus órganos de gobierno por lo tanto es importante que se conozca la gestión de la misma. Proceso: Porcentaje de miembros independientes, Número de sesiones de junta directiva, número de reuniones de comité de auditoría, número de reuniones de comité de remuneración y evaluación, asistencia de los miembros de junta directiva, compensación de los miembros de junta directiva y los miembros de la alta dirección. Resultado: Evaluación de la junta directiva y de cada uno de los individuos.

Espero que los propietarios de empresa empiecen a comprender que existe muchos indicadores que deben saber para hacer bien la tarea de monitorear sus empresas, volverse un propietarios activo y así exigirle a la administración a través de los órganos de gobierno de manera adecuada.

** Ph.D. – CEO Legacy and Management Consulting Group