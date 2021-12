¿Estrategia Patrimonial o Estrategia Corporativa?

Por Gonzalo Gómez Betancourt

Es hora de establecer la diferencia entre una estrategia patrimonial y una estrategia corporativa, mucho se ha estudiado en el mundo académico sobre la segunda, en especial porque busca comprender cómo una compañía, decide en qué tipos de negocios entrar, en cuáles salir, la relación entre los negocios, y cuántos recursos invertir en cada uno. Pero la estrategia patrimonial, que es propia de las empresas familiares, hace énfasis en la diversificación no relacionada, esto requiere definir los diferentes tipos de riesgos y niveles de rentabilidades que debe tener un patrimonio colectivo, para cumplir con la tranquilidad financiera y familiar.

El mundo académico ha agradecido a los autores Hax y Majluf por su libro publicado en 1995: Estrategia, conceptos y procesos; porque dio pie a trabajar el concepto de estrategia bajo la definición de “el conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin” pero esta vez en diferentes niveles: a) La estrategia corporativa, que se refiere a los temas que corresponden a la definición de la misión de la empresa, la identificación de los vínculos entre las unidades de negocios y la asignación de recursos; b) La estrategia de negocio, que incluye todas las actividades necesarias para mejorar la posición competitiva de cada una de las unidades de negocio en su propia industria, es decir mediante un análisis del entorno y un análisis interno, para definir un curso de acción; y c) La estrategia funcional, relacionada con el desarrollo de las habilidades competitivas necesarias en las aéreas, por ejemplo finanzas, marketing, ventas, operaciones, etc. Cada uno de los niveles anteriores se deriva del mayor, por lo que todo guarda relación. Los grandes detractores de la estrategia corporativa se han referido muchas veces a que las empresas deben enfocarse en el negocio donde sean los mejores y que la diversificación del riesgo se le debería dejar al accionista, de hecho es común que las corporaciones que están diversificadas no relacionadas tengan primas de descuento de su valor de mercado por este hecho, se ha hablado incluso que los CEO´s de este tipo de compañías, tienen un ego tan grande que para perpetuarse en su trabajo deciden utilizar el dinero del accionista en hacer diversificaciones no relacionadas ,que atentan con su responsabilidad que es la de maximizar la rentabilidad del accionista. Ahora bien, cuando se trata de estrategia de diversificación relacionada donde se aprovechan las sinergias de las empresas, ha sido incluso bien vista por el mercado, ya que le aporta al negocio nuevas ventajas competitivas y por supuesto a la rentabilidad, y a su valoración.

La estrategia patrimonial puede definirse como “La porción del patrimonio que cada familia quiere tener en diferentes actividades para diluir el riesgo y obtener una rentabilidad apropiada a las necesidades de la familia”. De esta manera todos los miembros de una familia se sienten cómodos de pertenecer a un grupo que tiene en cuenta sus necesidades, no solo la maximización del beneficio, sino la necesidad de comprender que en una familia existen diferentes tipos de accionistas con múltiples características, desde la viuda que depende de los dividendos, hasta los accionistas que no tienen necesidades financieras pero que cuentan con ese patrimonio como su apuesta para incrementar su patrimonio personal, o accionistas que desean que su patrimonio se utilice con fines sociales. La tarea radica en conocer bien a los accionistas y crear una estrategia del patrimonio donde todos estén incluidos, se suele crear una matriz de riesgo y rentabilidad; al mismo tiempo conocer el nivel de reinversión y de deuda que debe tener el patrimonio familiar en todos sus componentes, lo que al final permite establecer el nivel de dividendos.

Como pueden observar, los conceptos se suelen usar dependiendo del tipo de empresa que se tenga, es decir a una empresa no familiar le favorece mejor el término de estrategia corporativa y a una empresa familiar la estrategia patrimonial. Ahora bien, las empresas familiares pueden utilizar ambos términos, ya que una vez definido una estrategia patrimonial, se puede proseguir en el negocio central con el establecimiento de una estrategia corporativa para ese negocio en particular. Vamos a colocar unos ejemplos del mundo real para que puedan ver la diferencia.

Una familia me pidió que realizáramos su estrategia, y yo les pregunté, ¿cuál, la patrimonial, o la corporativa?, y después de pensar unos instantes aclararon, pues queremos saber que hacer con el negocio; la pregunta siguiente fue, ¿cuánto de su patrimonio le van a dedicar al negocio? pero la respuesta no fue respondida. Entonces se realizó un ejercicio de conocer a cada miembro de la familia propietaria, tratando de entender qué tipo de propietarios eran, activos, pasivos, adversos o propensos al riesgo, si tenían otro tipo de activos para su tranquilidad financiera, o si dependían de los dividendos de la empresa, si tenían compromiso por el legado familiar o no, que nivel de riesgo están dispuestos a correr, entre ellos los más importantes: el riesgo país, el riego sectorial, el riesgo político, etc. Entonces encontramos una tendencia de esta familia a querer tener el patrimonio diversificado, de riesgo moderado y con un porcentaje fuera del país. Si calificamos el nivel de riesgo como 1 bajo hasta 5 muy alto, y medimos el nivel de ROE de cada negocio, podemos comprender lo que esta familia alcanzó, tener diferentes porcentajes de patrimonio y de riesgo como se ve en la tabla, con un 50% fuera del país especialmente el componente de diversificación, el ROE ponderado alcanzado fue de casi el 12% con un nivel de riesgo de 3,5, igualmente se definió un nivel de dividendos del 30%, con un endeudamiento máximo del 50%, con la esperanza de que el dividendo por acción fuera similar a las empresas de la bolsa de valores, es decir de aproximadamente el 3%.

Ahora bien, posteriormente dentro del negocio central, se establecieron los negocios de diversificación relacionada que deberían ser objeto del mismo gobierno corporativo, además la estructura corporativa que atendería a cada tipo del negocio central, del patrimonio familiar y de los sistemas de avance del negocio central, que podían apoyar el resto del patrimonio familiar. Fue muy interesante cuando, coloquialmente se habló del lóbulo izquierdo que representaba el negocio central y el lóbulo derecho que representaba el resto del patrimonio. Lo que facilitó igualmente el proceso de sucesión, ya que existirían varios miembros de familia que podían tener diferentes proyectos de vida, ya sea en el negocio central o en el patrimonio familiar.

Señores empresarios familiares, mi sugerencia es iniciar con una estrategia patrimonial y después trabajar la estrategia corporativa, es la lógica de una familia identificar cuánto dinero se tiene en cada bolsillo y establecer límites, para que no caigan en situaciones de riesgo similares a las de alguien que no tiene disciplina financiera y entra a un casino para jugar todo su patrimonio en una apuesta. Las personas que entran al casino y saben cuánto jugar tiene mayores posibilidades de enriquecerse porque cuando van perdiendo salen de la apuesta debido a que tienen límites.

** Ph.D. – CEO Legacy & Management Consulting Group.