Este miércoles conéctese al Foro Mujeres que Transforman

«Cuando levantamos a las mujeres, levantamos a la humanidad», dice Melinda Gates en su libro “No hay vuelta atrás: El poder de las mujeres para cambiar el mundo”.

Aunque las empresas cada vez más comprenden que la equidad de género es un asunto clave en la cultura organizacional, que no puede ser considerado como un valor adicional, sino como un estándar que debe estar integrado en cada uno de los niveles de las organización, el último ranking PAR, elaborado por la consultora Aequales, revela que Colombia tiene retos y un largo camino por recorrer en esta materia.

Según la sexta edición del informe, 51.9% de empresas de la región cuentan con una política de equidad de género, pero únicamente el 40.1% posee un plan de trabajo anual para ejecutar una estrategia de género, con indicadores y actividades específicas. Las cifras en Colombia son menores: 47% cuentan con política de equidad y 37% posee un plan de trabajo anual.

Otro dato preocupante está relacionado con el porcentaje de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo a nivel latinoamericano. En otras palabras, persiste un techo de cristal y, según data del Ranking PAR Latinoamérica, solo un 26.5% de mujeres ocupan puestos de junta directiva y 23.9% son CEO en sus empresas.

Para discutir esta situación y los retos que enfrenta el país para seguir avanzando en equidad de género, en la nueva normalidad, la Revista Gerente realizará el Foro ‘Mujeres que Transforman’, el próximo miércoles 2 de mayo, a las 5 de la tarde, en nuestro fan page de Facebook y en el canal de YouTube.

En el evento participarán:

María del Rosario Liévano de la Torre, Líder de Talento, Aprendizaje e Inclusión para Latino América y el Caribe en Marsh & McLennan Companies. Es Psicóloga de la Universidad Javeriana con una Maestría en Coaching y Liderazgo de la Universidad de Barcelona. También es miembro del equipo global que lidera la estrategia de talento y representante de la región que se conforma de 11 países, desde Brasil hasta Puerto Rico.

Liliana Carreño Vargas, presidenta de Axede S.A, una empresa colombiana con más de 50 años de trayectoria, especializada en tecnologías de información, comunicaciones y software. Ingeniera de Sistemas, Universidad Piloto de Colombia y MBA del INALDE. Executive Program Kellogg on Marketing, Kellogg School of Management Northwestern University – Chicago- y Digital Transformation, MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Carolina Mazo, vicepresidente comercial de Gamma BPO y Gerente UENT en Gamma Ingenieros. Ingeniera Electrónica y de Telecomunicaciones, Especialista en Gerencia, Magíster en Mercadeo con diplomado de Seguridad Informática y Certificado de Auditor Interno ISO 27000. Es Creadora de Gamma CyberAcademy y líder de los procesos de CSOC de la compañía.

Laura Quintero, líder del área de Recursos Humanos, Comunicaciones y Responsabilidad Social de Zurich Colombia desde Febrero de 2019. En este rol ha sido responsable de liderar el proceso de fusión e integración de la operación de QBE con Zurich, planear y ejecutar la estrategia de posicionamiento de la marca en el país y la coordinación de las actividades de responsabilidad social a través de Z Zurich Foundation.

Carolina Ibargüen Giraldo, Gerente General de Kantar Ibope Media Colombia. Pionera en Diversidad e Inclusión, lidera en Latinoamérica KIND, campaña interna de Kantar a nivel mundial, sobre la inclusión y la diversidad. Administradora de Empresas, Comunicadora Empresarial y de Mercadeo de la Universidad EFAP International en Bruselas, Bélgica. En la Universidad de la Sabana estudió el Marketing Management Program de Harvard University.