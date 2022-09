Escuelas públicas usarán PRIMED para subir los índices de paz  

Publicado: septiembre 23, 2022, 9:10 am

La violencia y el acoso escolar es un fenómeno que sigue presente en las aulas en todo el mundo. Temas como el ‘Bullying’, el ciberacoso, la violencia física y psicológica, las humillaciones, las burlas, entre otros tipos de violencias, son actos que no son desconocidos para la mayoría de niños, niñas y adolescentes.

Esto es algo que preocupa a padres, educadores y directivos de las instituciones, ya que incluso puede llegar a dejar traumas en la vida de los menores de edad e impactos negativos para su educación, salud mental y bienestar. Algo que no es menor, teniendo en cuenta que el último estudio de la Unesco, publicado en el Foro Mundial sobre la Educación en 2019, reveló que 1 de cada 3 estudiantes (32%) había sido víctima de acoso por parte de sus compañeros un mes antes de dicha encuesta.

Para ese mismo año -según datos de Unicef-, más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufrían trastornos mentales; el suicidio era la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años y alrededor del 15% de los adolescentes de países de ingresos medios y bajos se había planteado lesionarse así mismo.

A edida que han pasado los años, este tipo de violencias no han mermado y, hechos como la pandemia del Covid-19 y la reapertura de las instituciones en el 2021, promovieron su aumentó. Por esa razón, Coschool, la organización y EdTech colombiana que educa a maestros latinoamericanos sobre cómo asumir retos socioemocionales a la hora de enseñar, se alió con el doctor Marvin Berkowitz, un experto en educación y director del Center for Character and Citizenship de la Universidad de Missouri (St. Louis, Estados Unidos), para llevar a adelante un programa en Colombia conocido como PRIMED, con el que se busca subir los índices de paz en los colegios públicos y promover un entorno menos violento entre los estudiantes.

Henry May, quien es el fundador y CEO de esta organización, explicó que este es un modelo de transformación de la cultura institucional a través de una serie de prácticas que se realizan con base en seis principios de diseño fundamentales: P de priorización; R de relaciones; I de interiorización y motivación intrínseca; M de modelación; E de empoderamiento y la D es de Desarrollo de Pedagogía; con los que se busca promover el desarrollo socioemocional y ético.

“Este proyecto tuvo una prueba piloto en el 2019 con ocho colegios privados de Bogotá, Medellín y Barranquilla, luego de que Coschool ganara una financiación de US$233.000 USD de Templeton World Charity Foundation”, señala el directivo, quien agrega que esta ocasión será totalmente diferente porque se piensa trabajar con hasta 30 colegios públicos de diferentes regiones de Colombia, pensando en contextos más difíciles para luego medir el impacto del proyecto después de un año.

En esta ocasión, lograron recibir una oferta de financiación de US$250.000 por parte de la misma fundación para implementar un “scale-up” de PRIMED en el Sector Público. Además, dicho modelo ha generado tal interés, que tanto el Ministerio de Educación como las secretarías de educación de las diferentes regiones tienen el objetivo de apoyar la implementación del mismo.

Este proyecto será fundamental en un país donde se ha visto tan afectada la salud mental de los niños y jóvenes colombianos. Incluso en su última investigación realizada por Ceinfes reveló que entre más de 1.350 menores de edad entre los 12 y 17 años durante los meses de abril y mayo de este 2022, el 70 % señalaba que se sentía poco feliz o deprimido en las últimas semanas debido a las preocupaciones que los rodean.

Por su lado, el doctor Marvin Berkowitz, explica que lo que hace a PRIMED único y diferente, es que es un modelo basado en evidencia, puesto que ya se ha venido usando en otros países desde 2018, donde recogieron datos e investigación sobre la educación de carácter y la educación socioemocional.

“No es un currículum, no es un grupo o planeación de clases, realmente son seis formas de repensar la educación para directivos de colegios. Lo más interesante, es que con Coschool, sería la primera vez que se va a implementar en el sector público en un país de Latinoamérica, y será el lugar en donde vamos a poder hacer una investigación a gran escala”, resaltó Berkowitz.

El experto añadió que Colombia además juega un papel fundamental para PRIMED, ya que gracias al trabajo que ha venido haciendo anteriormente con otros investigadores colombianos entendió la realidad histórica por la que pasa el país, lo que también lo llevó a comprender que la educación “realmente juega un rol central en la transformación de la sociedad”.

Cabe destacar que luego del tiroteo en la escuela secundaria Stoneman Douglasen de Parkland, Florida, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Seguridad Escolar, encargó la elaboración de un informe de recomendaciones políticas en un esfuerzo por ayudar a prevenir futuras tragedias, en el que concluyó que PRIMED, es un programa necesario en la educación.

Según el informe, el aprendizaje socioemocional (SEL) y la educación del carácter son aspectos distintos del desarrollo humano que permite fomentar en jóvenes habilidades sociales y emocionales que pueden conducir a mejores resultados para logros educativos o de empleo. Pero además, puede conducir a una disminución significativa de la probabilidad de crimen y delincuencia, el uso de sustancias psicoactivas, condiciones de comportamiento antisocial, agresión y comportamiento violento.