Emprendedor colombiano creó el primer formato de publicidad único en el mundo que les permite a las empresas correr campañas digitales libres de emisiones de Co2

Publicado: noviembre 3, 2022, 1:28 pm

¿Sabía usted que, mientras las empresas hablan de la importancia de la sostenibilidad e invierten millonarios recursos en esta materia, contradictoriamente a través de sus anuncios de publicidad digital están generando una alta huella de carbono causando una contaminación preocupante en el medio ambiente?

¿Cómo esto es posible? Según cifras de la consultora Fifty Five, el ecosistema digital hoy es el responsable de más del 3,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo y crece a un ritmo anual del 6%, más que la aviación civil mundial. Otros informes indican que la publicidad digital es la causante de la emisión de 82 millones de toneladas de Co2 cada año. Estos datos son alarmantes y podría ser superiores, considerando el aumento de las interacciones digitales que hoy tienen las marcas con sus audiencias.

Pero, ¿las compañías son conscientes de la contaminación que causan por medio de su publicidad digital? Un análisis publicado hace pocos días por statista.com confirmó que a la fecha las emisiones de Co2 de los anuncios comerciales por Internet en el mundo alcanzan los 82 millones de toneladas (ton) anuales. Para el caso colombiano, solo en 2021 este tipo de publicidad contribuyó con la generación de 78.884 ton de Co2. A esta altura, en octubre del 2022, las proyecciones indican que superaron los 70 millones de ton.

Para responder al inminente impacto que el uso del Internet está generando en el planeta, Jaime Andrade, un joven emprendedor colombiano, fundador y CEO de ThanksToYou (una AdTech que desarrolla y ofrece formatos de anuncios publicitarios orientados a generar un impacto social y medio ambiental), creó el primer formato del mundo de publicidad digital libre de huella de carbono. Se trata de GreenAds o Anuncios Verdes, en el que cada anuncio visto neutraliza Co2 del medio ambiente.

¿Cómo lo logra? Andrade, explica que, basado en indicadores relacionados con la cantidad de impresiones y el tipo de anuncios que se utilizarán (video, richmedia o display) se calcula la cantidad de Co2 que va a emitir una campaña. “A medida que esta corre, los GreenAds van compensando automáticamente las emisiones de Co2 de cada anuncio por medio de bonos de carbono, logrando al final una campaña libre de huella de carbono”.

De cara a las personas, cada anuncio muestra un contador que les indica cuántos gramos de Co2 se van neutralizando a medida que el anuncio se va reproduciendo. Esto les permite a los usuarios involucrarse en la acción en pro del medio ambiente que realiza la marca.

“Buscamos que las marcas puedan medir el impacto medioambiental de sus campañas de publicidad digital, mitiguen o neutralicen la huella de carbono que generan al utilizar este tipo de publicidad y sean cada vez más conscientes de las emisiones de carbono que causan sus procesos digitales”.

Desde su activación en abril de este año, GreenAds ya ha compensado aproximadamente 35.000 kilogramos de Co2 en 20 campañas digitales de reconocidas empresas, entre ellas: Renault, Pintuco, L’Oreal, Brinsa y Familia, entre otros. Este emprendedor asimismo proyecta cerrar el año con 50 campañas corridas y 100.000 Kg de Co2 compensados.

¿La Internet contamina el ambiente?

La publicidad digital implica un gran consumo de energía eléctrica que genera importantes cantidades de Co2 al planeta.

De acuerdo con American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), se requieren 5.12 kWh de energía para transferir 1 gigabyte de información a través de Internet. Igualmente, U.S. Energy Information Administration, asegura que para generar 1 kWh de energía se emiten 385 gramos de Co2 en el ambiente. A partir de estos datos se concluye que transmitir 1 gigabyte de información en la Web, causa 1.971 gramos de Co2 en la atmosfera.

“En la práctica, un anuncio en video de 15 segundos y con un tamaño de 2.81 megabytes genera 5.56 gramos de Co2. Entonces, una campaña de un millón de impresiones emite 5.560 gramos de gases de efecto invernadedro. De aquí la importancia de controlar este tipo de contaminación, pues su impacto es grande y si las empresas no hacen nada al respecto los efectos negativos en el planeta serán incontrolables”, advierte Andrade.

Los GreenAds no son un desarrollo aislado. En vista del impacto ambiental que genera la publicidad digital en el mundo, se han creado dos movimientos liderados por las principales agencias y anunciantes internacionales (https://weareadgreen.org/ y https://adnetzero.com), que trabajan para que este tipo de publicidad disminuya su huella de carbono. Entre ellos se destacan: IAB, Google, Havas, Facebook, IPG, Publicis, Unilever, OmnicomGroup, Dentsu y WPP. ThanksToYou se suma a estos movimientos mediante la creación de los GreenAds, ahora disponibles para todas las marcas del país y próximamente en Latinoamérica.