El tsunami de las criptodivisas y las tres olas del coronavirus

María de la O González Pérez, Universidad de Castilla-La Mancha and Francisco Jareño Cebrián, Universidad de Castilla-La Mancha

El mercado de criptodivisas ha experimentado un verdadero tsunami desde que hace ya más de un año comenzara la pandemia de covid-19. Esto se refleja sobre todo en el aumento sin precedentes de:

El valor de capitalización total de mercado.

El precio del bitcoin.

El número de criptodivisas en circulación.

¿Cómo han afectado la covid-19 y sus olas al mercado de criptodivisas?

La covid-19 ha tenido un gran impacto en el valor de las criptodivisas. Al estallar la pandemia el valor de capitalización total del mercado cayó hasta la mitad de su valor, llegando a un mínimo de 142 633 millones de dólares a mediados de marzo de 2020, aunque se recuperó totalmente durante la primera ola de la pandemia.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://coinmarketcap.com/

A partir de la segunda ola, el mercado de criptodivisas se revalorizó rápidamente, superando la barrera de los 700 000 millones de dólares a finales de diciembre de 2020.

Durante la tercera ola, el crecimiento del valor de capitalización total del mercado de criptodivisas ha sido aún más acelerado. A principios de enero de 2021 superó su máximo histórico de 786 839 millones de dólares (enero de 2018):

el 7 de enero alcanzó los mil millones de dólares y el 16 de abril alcanzó un nuevo máximo de 2,26 billones de dólares.

Ni en los mejores sueños de los inversores más optimistas se habría previsto que desde el inicio de 2020 hasta abril de 2021, el valor de capitalización del mercado de criptodivisas pasase de menos de 200 000 millones de dólares a más de 2,2 billones de dólares.

Este increíble ascenso solo puede deberse a la confianza de los inversores en las criptodivisas como valor refugio en tiempos de pandemia, a pesar de la caída inicial de este mercado. Algunos trabajos publicados en revistas especializadas confirman la relación positiva entre los rendimientos de las criptodivisas y el precio del oro, lo cual podría justificar que algunas monedas virtuales se consideren refugio seguro como lo ha sido el oro a lo largo de la historia reciente.

Aun así, cabe pensar que este mercado está sufriendo una gran burbuja que en algún momento se desinflará. Pero por ahora, crece más rápidamente que ningún otro mercado.

¿Qué ha pasado en este tiempo con el bitcoin?

Era de esperar que durante la pandemia aumentase el valor de las criptodivisas en general y del bitcoin en particular por ser considerados un valor seguro de inversión. Pero nadie habría imaginado que el precio del bitcoin se disparase desde los 8 000 dólares que valía antes de la emergencia sanitaria hasta los más de 60 000 dólares actuales.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://coinmarketcap.com/

La declaración oficial de pandemia por parte de la OMS, el 11 de marzo de 2020, hizo que el precio del bitcoin cayese en un solo día desde los 8 000 dólares hasta los 4 826 dólares. Esta caída inicial hizo pensar a muchos inversores que el bitcoin no era un valor seguro y estable donde invertir en tiempos turbulentos, pero su precio se recuperó rápidamente e incluso creció con moderación durante la primera ola de la pandemia hasta superar la barrera de los 10 000 dólares a finales de julio de 2020.

En la segunda ola de la covid-19 su precio subió de forma acelerada y a finales de noviembre de 2020 superó el máximo histórico de 19 345,5 dólares, que había marcado el 16 de diciembre de 2017.

Pasadas las navidades llegó la tercera ola y el precio del bitcoin creció ya de forma explosiva. Justo un año después de la declaración de pandemia por parte de la OMS ha superado la inimaginable barrera de los 60 000 dólares.

Este impresionante aumento en el precio es otro indicativo de la burbuja en el mercado de criptodivisas, (aunque este es un tema del que se viene hablando desde 2017).

Además, el valor de capitalización de mercado de Bitcoin ha seguido la misma evolución que el mercado de criptodivisas, ya que ha crecido de forma moderada, acelerada y explosiva durante las tres olas del SARS-CoV-2, pasado de un valor cercano a los 150 000 millones de dólares antes de la COVID-19 hasta alcanzar su máximo histórico de 1,2 billones de dólares a mediados de abril de 2021.

¿Cómo ha variado el número de criptodivisas en circulación?

Antes de que se declarase la pandemia, había unas 5 000 criptodivisas en circulación. Poco más de un año después, existen cerca de 9 500 criptodivisas.

El interés por las criptodivisas ha propiciado la aparición de más de 4 000 nuevas criptodivisas este último año. Así, los inversores tienen más posibilidades de diversificar sus carteras en estos activos, a la vez que diversifican el riesgo de inversión en criptomonedas.

La aparición de nuevas criptodivisas ha causado que durante el primer trimestre de 2020 el dominio del bitcoin haya caído de un 68% a un 51%.

¿Cómo han evolucionado el resto de criptodivisas?

Entre el resto de criptodivisas en circulación destaca ether, que, aunque ya era la segunda criptodivisa más relevante antes de la pandemia, tras la covid-19 se ha reafirmado con fuerza en esa segunda posición detrás del bitcoin.

Concretamente, antes y durante los primeros meses de la primera ola de la covid-19, ether tenía un valor de capitalización de mercado cercano a los 20 000 millones de dólares y su participación en el mercado de criptodivisas era del 8%.

Actualmente supera los 300 000 millones de dólares y su presencia en el mercado es del 14%. Además, el precio de ether antes de la pandemia era de 230 dólares y en la actualidad supera los 2 500 dólares. Estos datos también sitúan a ether como una criptodivisa muy atractiva para los inversores:

Su precio es mucho más asequible que el del bitcoin.

Su valor de capitalización de mercado es muy alto (por lo que aporta seguridad)

Tiene un papel relevante en el mercado.

Las otras criptomonedas

Después de ether, las criptodivisas binance coin, ripple y tether luchan por un lugar de honor en el mercado de criptodivisas:

Binance coin ha conseguido situarse en tercera posición con un valor de capitalización de mercado de 90 000 millones de dólares y el 4,2% del mercado.

Ripple se ha posicionado en cuarto lugar, con una capitalización de 60 000 millones de dólares y una cuota del 3,1%.

Tether se encuentra en quinto lugar, con una capitalización de mercado de 50 000 millones de dólares y una dominancia del 2,5%.

A finales de agosto de 2020 se lanzó Polkadot, que ha conseguido posicionarse como la sexta criptodivisa, con un valor de capitalización de mercado de 34 000 millones de dólares y una presencia del 2%.

Resulta interesante que los últimos puestos de este ranking de las diez criptodivisas con mayor valor de capitalización de mercado estén muy disputados mientras que bitcoin y ether disfrutan de su posición privilegiada de dominio del mercado, muy lejos del resto.

¿Estallará pronto la burbuja en este mercado? ¿Afectará también a bitcoin y a ether? En unos meses volveremos a realizar otro estudio para responder a esta pregunta.

