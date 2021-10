El reto: Las industrias tienen que automatizar siendo sustentables

Tal como señala Luisa Fernanda Gómez, sales manager OEM en Rockwell Automation, la misión es hacer que el mundo sea más productivo y sustentable, con la promesa de expandir las posibilidades humanas.

Para graficar conceptos la marca identifica algunos de los beneficios ambientales que se pueden lograr en torno a la fabricación inteligente. Como las industrias que usan la analítica y el machine learning para hacer mucho más eficiente la gestión energética en las plantas.

“Hay requisitos de climatización más bajos, control de emisiones, y cumplimiento con regulaciones ambientales, acompañadas de iniciativas de energía limpias. Con la fabricación automatizada e inteligente se obtienen menores tiempos en los ciclos de trabajo, esto lleva a mayor producción, y a su vez, se ve reflejado en un menor consumo energético”, explica Gómez.

Asimismo, han trabajado con compañías del sector de minería, metales, cementos, petróleo y gas, en soluciones para gestión de energía, donde a través de una solución automatizada, se obtienen variables relevantes de cada una de las máquinas, se gestionan los activos, se validan decisiones, y esto se ve reflejado en una reducción de consumo.

Por su lado, Andrés Sammartino, gerente de industria química para Latinoamérica de Rockwell Automation, menciona que la industria química ha sido pionera en la automatización de procesos y manufactura, con un fin muy claro y específico:

La eficiencia operacional

Disminución de costos

Aumento de la seguridad

Mejora de calidad

Estos cuatro pilares han sido los principales impulsores de las mejoras continuas que la industria ha perseguido con notable éxito durante más de 50 años. Pero los tiempos han cambiado, y a las corporaciones no solo se les pide que entreguen resultados económicos, sino que lo hagan en forma sustentable.

Existen muchas causas culturales, generacionales, políticas, etc., que favorecen la “insostenibilidad”, y que lamentablemente, su velocidad no disminuye a ritmos aceptables. Por lo que los esfuerzos que las compañías deberán hacer tienen que ser mayores si pretendemos dejar un mundo mejor a nuestro paso. Encontrar el equilibrio entre Economía, Sociedad y Medio Ambiente es la clave del éxito. Veamos como la automatización nos ayuda en esta tarea.

Eficiencia energética

Quizá uno de los puntos de mayor impacto y que ofrecen mayores beneficios económicos (además de la buscada sustentabilidad) es alrededor del mejor uso de la energía (electricidad, combustible, vapor). Las soluciones que podemos encontrar aquí van desde el uso de variadores de frecuencia (en contraposición a arranques directos), tecnologías analíticas que nos permiten detectar desviaciones en el correcto funcionamiento de activos críticos, herramientas de control avanzado (APC) que nos ayuden a maximizar la producción por unidad de energía consumida.

Uso eficiente de recursos

Paradas no planificadas, variaciones en las especificaciones de las materias primas, procesos manuales, bajo entrenamiento de los operadores, inciden negativamente en la correcta utilización de recursos, que en definitiva nos lleva a la generación de desperdicios, muchas veces de recursos no renovables. Un sistema de control totalmente automático (¡y que funcione en modo automático!) es el punto de partida. Si dejamos a criterio del operador ciertas tareas claves, podemos obtener distintos resultados (no óptimos) en función de su experiencia, nivel de capacitación y atención.

Reducción de emisiones

El manejo responsable de emisiones quizá sea uno de los temas más complejos de implementar ya que no tiene un impacto económico concreto a corto plazo, y son necesarias políticas corporativas para su ejecución y mantenimiento. En definitiva, lo que se busca es minimizar las emisiones gases de efecto invernadero y agentes contaminantes a la atmósfera y a los sistemas de aguas residuales.

Efecto social

De los ejemplos anteriores queda claro el efecto positivo en relación con las variables económicas y ambientales. Pero, ¿qué sucede con los efectos sociales, que son parte fundamental de la definición de sustentabilidad? Hay quienes sostienen que la automatización genera un efecto negativo respecto a los puestos laborales requeridos por la industria. Hay otros que por otro lado sostienen un efecto neutro pero una necesidad en el cambio de las calificaciones que deberán tener los trabajadores del futuro.