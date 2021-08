DíaDelHashtag: Conozca las etiquetas más twitteadas a nivel mundial durante este año

Ya sea dando luz a movimientos y eventos globales, conectando a personas de todo el mundo con ideas en común o simplemente formando un camino directo hacia el contenido que más te apasiona, todo sucede en Twitter gracias al poder del fenómeno cultural mundial que ha dado forma a la manera en que nos comunicamos: el Hashtag. Nacido en Twitter en 2007, el Hashtag celebra su 14 aniversario el 23 de agosto, al cual también se le conoce como Día del Hashtag.

Para celebrar su impacto de dar forma a conversaciones importantes y la creación de comunidades que unen a millones de personas, Twitter lanzará un nuevo emoji al usar #HashtagDay, el cual estará disponible a lo largo del día, en varios idiomas, y permitirá a la gente unirse a la celebración. Además de esto, compartimos a continuación algunos datos interesantes, así como los Hashtags que han dominado la conversación a nivel mundial durante la primera mitad de 2021.

Entre enero y junio de este año, un increíble número de 12.6 mil millones de Tweets han incluido –por lo menos– un Hashtag. De estos, 140 millones son hashtags únicos, lo cual comprueba que las personas en Twitter se vuelven cada vez más creativas con el paso de los años.

Conoce algunas tendencias de los hashtags más twitteados en a nivel mundial durante este período:

Desde el público hasta el escenario principal

Twitter también ha evolucionado la forma en que vemos premiaciones, reuniendo a grupos leales de fans que ya no ven a la lejanía, sino que están en el centro de todo. Por eso no sorprende que #iHeartAwards fuera el Hashtag más utilizado con un total de 187 millones de Tweets. Los #PremiosMTVMiaw y #KCA también brillaron cuando millones de Millennials, adolescentes y más mostraron su pasión por sus cantantes, actores y creadores de contenido favoritos.

Desde ofrecer actualizaciones en tiempo real sobre los momentos más memorables -y los epic fails- en la alfombra roja, hasta impulsar debates abiertos sobre los nominados, y proporcionar un asiento de primera fila para las mejores actuaciones, Twitter convierte a los espectadores en los participantes principales de las entregas de premios durante todo el año.

El fenómeno mundial del K-Pop

Incluso en tiempos sin precedentes, el K-Pop ha logrado descifrar el código del éxito mundial mientras continúa dominando la conversación en Twitter. Los fans han recurrido a la plataforma para conectarse con sus artistas favoritos, así como con la comunidad de K-Pop que está en constante crecimiento, posicionando a la banda surcoreana #BTS como el segundo Hashtag más utilizado de enero a junio de este año, con más de 150 millones de Tweets.

Y como si eso no fuera suficiente, su incondicional #BTSArmy ha ido más allá para demostrar su pasión por la banda usando su Hashtag 79 millones de veces, e incluso aprovechando su alcance en Twitter para crear una campaña de vacunación contra COVID-19 que beneficia a más de 10.000 personas en Indonesia. ¡Hablemos sobre el poder de la conversación!

Continúan los debates sobre COVID-19

A medida que continuamos viviendo circunstancias únicas y desafiantes, la discusión sobre #COVID-19 permanece increíblemente activa después de haber sido Twitteada casi 42 millones de veces. Desde activistas hasta líderes mundiales y comunidades interesadas, Twitter ha servido como una plataforma donde las personas vienen a expresar sus opiniones, informar al público y mantenerse al día sobre noticias relevantes sobre el tema.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?

— Chris Messina  (@chrismessina) August 23, 2007