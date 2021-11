dale! Una empresa de tecnología especializada en pagos digitales y servicios Banking as a Service

dale!, es una iniciativa de innovación de Grupo Aval que se encuadra dentro de las fintech en la categoría de pagos digitales y servicios Banking as a Service; una empresa de tecnología que presta servicios financieros bajo la figura de SEDPE (Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos), con la que se busca mejorar los índices de digitalización e inclusión financiera de forma colaborativa y complementaria a los Bancos de Grupo Aval, poniendo la tecnología al servicio del cliente para llegar a personas naturales y jurídicas con una propuesta de valor relevante en la digitalización de los pagos.

dale!, comenzó hace más de un año como un depósito de bajo monto para personas naturales, que les permite tener una cuenta de dinero electrónico para pasar, pagar y recibir dinero entre cuentas dale!, o a otras entidades con el servicio Transfiya.

También posibilita hacer recargas desde cuentas bancarias con PSE y en efectivo en más de 25.000 corresponsales bancarios y retiros en cualquiera de los 3.500 cajeros de la Red Aval. Igualmente, desde dale!, pueden hacer todo tipo pagos online con el botón de PSE o con la tarjeta débito dale! Han trabajado fuertemente en un producto con una oferta de valor diferencial, de modo que las personas naturales van a encontrar en dale!, ventajas como el acceso a una tarjeta débito gratuita y sin cuota de manejo.

Dentro de los beneficios que ofrecen, también está el permitirle a los clientes comprar en preventa o con descuento entradas a los principales conciertos y espectáculos del país, además de otras promociones permanentes en comercios aliados, y ventajas como la posibilidad de pagar pasajes directamente en todos los terminales del sistema integrado de transporte masivo MIO de Cali.

Del lado de personas jurídicas, el pasado mes de mayo dale!, lanzó al mercado la línea de negocio Banking as a Service, que permitirá a terceros, sean o no actores fintech, ofrecer servicios financieros en alianza. dale!, llegará a los usuarios, no solo directamente sino a través de otras aplicaciones o plataformas digitales, de modo que gracias a la integración con dale!, las personas van a poder encontrar servicios como billeteras digitales o tarjetas débito, con todas las garantías y el respaldo de una entidad financiera, integrados en productos que utilizan en su día a día y donde realmente el valor agregado que van a percibir les mantendrá en una verdadera inclusión y uso de los medios de pago electrónicos.

“Actualmente nos encontramos en integraciones con importantes aliados, actores del mercado colombiano, y todo ello gracias a que dale!, desde su concepción, hizo una apuesta por los desarrollos colaborativos y el open banking, de forma que todos los servicios pueden exponerse en soluciones tecnológicas de terceros mediante API (Application Programming Interfaces), lo que supone un fortalecimiento mutuo de la oferta de valor”, según manifestó José Manuel Ayerbe, Gerente General de dale!, y Vicepresidente de Mercadeo Corporativo de Grupo Aval.