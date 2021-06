¿Cuáles son los riesgos de no aplicarse segunda dosis de la vacuna contra COVID-19?

Se conoce que la mayoría de las vacunas contra Covid-19 aprobadas en el mundo requieren de dos aplicaciones para una mayor protección, excepto el biológico desarrollado por Janssen que ofrecer una buena respuesta inmune con solo una aplicación. En Bogotá se vienen administrando las vacunas de Pfizer, Sinovac y Astrazeneca, biológicos que según disposición de su casa farmacéutica requieren de dos aplicaciones.

Andrea Ramírez Varela, doctora en epidemiología, médica y maestra en salud pública de la Universidad de los Andes, explica que, si una persona deja de recibir la segunda dosis de vacuna, no adquiere el máximo grado de protección contra las versiones más severas y la mortalidad por la COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, virus que produce la enfermedad.

La epidemióloga consultada por la Secretaría de Salud precisó que recibir el esquema de vacunación completo ayuda al organismo a obtener una mayor respuesta inmune y permite alcanzar la máxima efectividad de la vacuna y protección en caso de entrar en contacto con el virus. Además, recordó que quién no tenga las dos dosis puede estar en desventaja frente a las variantes que circulan en nuestro país, que son más transmisibles y cuyos efectos en salud aún se encuentran en estudio por parte de la comunidad científica.

A su vez, Gabriela Delgado, bacterióloga, PhD en Ciencias Farmacéuticas y profesional de Secretaría de Salud, explica que aunque la primera dosis de vacuna aporta un poco de protección, no es la cantidad exigida dentro de los parámetros establecidos por los expertos y las instituciones que definen las reglas de inmunización actuales. Es decir que al recibir la primera dosis y no completar el calendario de vacunación con la segunda dosis, los individuos corren el riesgo de no estar debidamente protegidos, mientras que la aplicación de las dos dosis genera una potente respuesta inmune que evita desarrollar una enfermedad severa o mayores complicaciones.

Frente al tiempo debe pasar entre la aplicación entre las dosis, la experta aseguró que depende de las instrucciones de la farmacéutica que las haya elaborado. «La recomendación es que se debe cumplir con rigor el esquema de dosificación (dos dosis) las cuales son necesarias para conferir la protección que se requiere y que reportan las casas farmacéuticas”, precisó Gabriela Delgado.

Sin embargo, explicó que el tiempo recomendado en vacunas como la Pfizer es de un mínimo de 3 semanas y un máximo de 6 semanas entre cada dosis. Si se presenta un retraso de pocos días no habrá una afectación dramática en la pérdida de inmunidad y deberá aplicarse la segunda dosis lo más pronto posible.

Según reciente informe del secretario de salud, Alejandro Gómez, en Bogotá, los mayores de 80 años ya cuentan con las dos dosis de vacuna aplicada. El proceso de vacunación en mayores de 70 años es de casi el 100 % en primeras dosis y del 70 % en segundas, lo cual se ve reflejado en disminución de la curva de mortalidad y de entrada a UCI por parte de esta población.