Conozca la guía de ciberseguridad para el viajero

Publicado: julio 10, 2022, 7:00 pm

Mientras la taza de infección por COVID-19 disminuye, y los países reabren sus fronteras para recibir turistas, los viajes han aumentado, alcanzando incluso niveles aún más altos que en la época pre-pandemia. Y así como se expande la tendencia a viajar de nuevo, se expanden también los riesgos de ciberseguridad por lo que es hoy más importante que nunca que aquellos que están planificando viajar durante el verano, implementen buenas prácticas de ciber higiene.

Cuando viajamos, usualmente nos acompañan diferentes dispositivos móviles desde una computadora hasta un smartphone. A estos son a los que en el mundo de la ciberseguridad denominamos dispositivos terminales o endpoints y su función es conectarse a las diferentes redes disponibles ya sea en un hotel, en un corporativo, Wi-Fi público, o en una conferencia, convirtiéndolos al ser el último punto de conexión, en los más vulnerables.

Los cibercriminales están y siempre han estado un paso adelante. Mientras más preparados, más probabilidad de éxito tienen. Desde FortiGuard Labs de Fortinet hemos detectado que están monitoreando de manera constante la manera en la que los usuarios van cambiando su comportamiento conforme el mundo lo hace. Así que por ejemplo, cuando se abren las fronteras, ellos empiezan a hacer un seguimiento sobre lo que eso representa en el comportamiento de la gente. En ocasiones los viajeros tienden a olvidar los básicos para mantenerse ciberseguros, y de hecho hemos observado en las últimas semanas un alza en diferentes tipos de campañas de phishing, aprovechando el hecho de que están viajando de nuevo.

Bajo este panorama, ¿Qué pueden hacer los viajeros para protegerse contra ciberataques?

Uno de los puntos más importantes es parchar sus sistemas. Esto es algo que debiera ser prioritario estemos viajando o no. Un buen ejemplo es cuando abrimos la App Store o Google Play Store, para actualizar las aplicaciones en nuestro teléfono. No es tan complicado para un atacante escanear los sistemas que no hayan sido parchados y comparar si se encuentran a diferentes niveles en términos de software, si lo están entonces ellos sabrán si algo es vulnerable o no. Así que actualizar el sistema es sumamente importante.

Otro punto relevante es no instalar aplicaciones o archivos de origen desconocido o cuya legitimidad no sea comprobable. Cuando viajamos en ocasiones necesitamos distintos tipos de software de navegación, sobre todo si nos encontramos en el extranjero, y más ahora que muchos países están pidiendo ciertos tipos de tracking en el aeropuerto de inmigración por ejemplo, es de suma importancia asegurarnos siempre de instalar el correcto y no un archivo corrompido que puede estar flotando en el internet.

También es importante estar atentos a con quien compartimos nuestros dispositivos. Por ejemplo cuando viajamos, no hay que permitir que nadie use nuestra laptop, aún sea para una búsqueda rápida en cualquier página web o checar un mail. Esto es realmente peligroso porque si alguien más conecta a su bandeja de entrada, puede llevar a abrir algún archivo comprometido, ocasionando entrada a algún software malicioso a nuestro dispositivo. Lo mismo aplica para memorias USB de terceros.

Adicional a esto, no dejar nuestra computadora desbloqueada cerca de otros ni por un segundo. Es necesario siempre asegurarnos de que está bloqueada y tiene una contraseña difícil de adivinar. Lo mejor sería utilizar una aplicación para manejar contraseñas (password manager) para no tener que recordarlas todas, pero que nuestros sitios web permanezcan seguros. De este modo tenemos una sola contraseña para el manager y en caso de que cierta aplicación se vea comprometida, la contraseña no es información valiosa ya que no está conectada a un email u otras plataformas importantes.