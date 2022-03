Así puede acceder a los créditos de vivienda, acá los requisitos

‘Generación FNA’ es una línea de crédito del Fondo Nacional del Ahorro, dirigida a los jóvenes entre 18 y 28 años que quieren cumplir el sueño de tener vivienda propia. El programa permite a las personas financiar hasta el 90% del inmueble con el crédito hipotecario.

Karol Guerrero Africano es una de las jóvenes que se ha beneficiado con la estrategia del Gobierno Nacional.

“Fui al Fondo y me presenté. Como soy independiente, no tenía cesantías, por lo que hice un ahorro programado de 12 meses. Fue fabuloso; una vez lo finalicé, me postulé, hice un pre aprobado y salí favorecida. Me aprobaron el crédito”, contó Karen.

Gracias al programa, Karen logró comprar su apartamento y ahora vive allí con sus dos hijos y su esposo.

“Yo hago parte de la generación FNA, porque a mis 26 años cumplí mi sueño de tener casa propia. Los invito a ustedes a que sean parte de la generación FNA”, señaló.

Los jóvenes interesados en ser parte de Generación FNA pueden acceder a viviendas VIS, No VIS, nueva o usada; también pueden acceder a la modalidad de leasing habitacional.

Entre los beneficios se encuentran:

• Posibilidad de financiar en pesos o en UVR.

• El crédito se puede solicitar en conjunto con otras personas, es decir un amigo, familiar o la pareja, lo importante es que ambos cumplan con los requisitos.